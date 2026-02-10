Відео
Головна Євробачення LELÉKA розповіла, чому захотіла віддати кубок іншому учаснику

LELÉKA розповіла, чому захотіла віддати кубок іншому учаснику

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 08:42
LELÉKA хотіла віддати кубок співаку Laud
LELÉKA. Фото: Суспільне

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA зробила відверту заяву після фіналу конкурсу. Артистка розповіла, що перемога далася їй непросто з емоційної точки зору, а після оголошення результатів вона навіть замислилася над можливістю символічно передати кубок іншому учаснику, а саме співакові Laud.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Радіо Промінь", повідомляє Новини.LIVE.

В інтервёю для "Радіо Промінь" співачка зізналася, що протягом усього конкурсу дуже підтримувала Laud і вважала його одним із найсильніших вокалістів цьогорічного відбору. За її словами, виступ конкурента справив на неї настільки сильне враження, що після перемоги вона розгубилася.

"Перша думка, з якою я прокинулася — Laud настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала... Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і може можна якось передавати кубки", — поділилася LELÉKA.

Водночас співачка наголосила, що вона не думає про відмову від участі в міжнародному конкурсі і чітко дала зрозуміти, що представлятиме Україну на Євробаченні у Відні, а її слова стосувалися виключно трофея, як знаку поваги до колеги.

Пізніше ситуацію прокоментувала представниця артистки. Вона пояснила, що заява LELÉKA не означає жодних змін у результатах Нацвідбору. Ідея з кубком мала суто символічний характер і була способом підтримати Laud, підкресливши його професійний рівень і значущість виступу.

Національний відбір на Євробачення був багатим на чималу кількість скандалів та суперечок — Новини.LIVE з місця подій розповіли про всі нюанси.

Також раніше Герман Нєнов розповів, які нововведення для конкурсу та візитівок ввели, щоб Нацвідбір дивитися було ще комфортніше та цікавіше.

співак дивитися Євробачення конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026 LELEKA
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
