LELÉKA хотіла віддати кубок співаку Laud

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELÉKA зробила відверту заяву після фіналу конкурсу. Артистка розповіла, що перемога далася їй непросто з емоційної точки зору, а після оголошення результатів вона навіть замислилася над можливістю символічно передати кубок іншому учаснику, а саме співакові Laud.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Радіо Промінь", повідомляє Новини.LIVE.

LELÉKA пояснила, чому хотіла б віддати кубок Laud

В інтервёю для "Радіо Промінь" співачка зізналася, що протягом усього конкурсу дуже підтримувала Laud і вважала його одним із найсильніших вокалістів цьогорічного відбору. За її словами, виступ конкурента справив на неї настільки сильне враження, що після перемоги вона розгубилася.

"Перша думка, з якою я прокинулася — Laud настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала... Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала "чому я, чому не він", і може можна якось передавати кубки", — поділилася LELÉKA.

Водночас співачка наголосила, що вона не думає про відмову від участі в міжнародному конкурсі і чітко дала зрозуміти, що представлятиме Україну на Євробаченні у Відні, а її слова стосувалися виключно трофея, як знаку поваги до колеги.

Пізніше ситуацію прокоментувала представниця артистки. Вона пояснила, що заява LELÉKA не означає жодних змін у результатах Нацвідбору. Ідея з кубком мала суто символічний характер і була способом підтримати Laud, підкресливши його професійний рівень і значущість виступу.

