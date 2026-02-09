Герман Нєнов розповів подробиці Нацвідбору Євробачення-2026

Креативний продюсер Національного відбору на Євробачення-2026 Герман Нєнов. Фото: кадр з відео

Креативний продюсер Національного відбору на Євробачення-2026 Герман Нєнов прокоментував відбір на міжнародний пісенний конкурс. Він зазначив, що цьогоріч вдалося показати гарний результат, зокрема щодо якості картинки.

Про це Герман Нєнов ексклюзивно розповів у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Креативний продюсер про Нацвідбір Євробачення-2026

У відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік про те, чи все вдалося на цьогорічному Нацвідборі Євробачення, Герман Нєнов відповів, що так.

"Так, я буваю дуже рідко задоволений. Але цього року ми дійсно змогли показати рівень шоу, до якого ми хочемо всі тягнутися. Тобто є над чим працювати, є ще, що вдосконалювати, але це величезний крок в якості картинки, продакшену, в тому, як ми переформатували шоу. Я дійсно буваю дуже-дуже рідко задоволений, але я щасливий, що вийшло", — сказав Нєнов.

Олена Халік зауважила, що на щастя, цьогоріч Нацвідбір минув без повітряних тривог.

Нєнов про візитівки учасників Нацвідбору Євробачення-2026

Продюсер розповів, що над візитівками учасників працювала величезна команда. Тому вони вийшли як невеличкі відеокліпи.

"Насправді в мене було велике завдання переплюнути торішні візитівки, тому що візитівки минулого року у нас були дуже класні. Тому було завдання перейти на новий рівень. І це вдалося.

Дійсно, команда мене, напевно, ненавиділа, тому що я хотів нових локацій, нових ліній, придумав певну драматургічну лінію цих візитівок. Але вийшло, вийшло, і візитівки такі, як мінікліпи", — сказав Нєнов.

Водночас він подякував режисерці, яка працювала над візитівками учасників Нацвідбору на Євробачення-2026 — Олі Моторній. Нєнов зазначив, що вона вже два роки створює візитівки, і у них повна синергія, попри незначні творчі суперечки.

