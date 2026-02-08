Скандал навколо Нацвідбору на Євробачення-2026 — що обурило фанатів шоу

Переможниця Нацвідбору-2026 LELÉKA. Фото: "Суспільне"

Нацвідбір на Євробачення-2026 пройшов, а скандал навколо нього не вщухає. Користувачі мережі обурені результатами голосування та висловлюванням Руслани, яка була в журі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Скандал навколо Нацвідбору-2026

Переможницею Національного відбору на Євробачення-2026 стала LELÉKA. Однак одразу після оголошення результатів мережа вибухнула обурливими коментарями українців. Причиною, зокрема, став коментар Руслани перед відкриттям ліній для голосування.

"У нас є ідея, у нас є нота, стиль і потенційна хітовість. Ми можемо дати меседж, імпульс, що Україна злетить. Вона вже злітає. У нас є самородок і я вас закликаю відправити на Євробачення у Відень співачку LELÉKA", — сказала Руслана.

Через такі слова співачку звинуватили у прямій агітації за одного з учасників. Фанати шоу зазначили, що правила Нацвідбору забороняють членам журі прямо закликати голосувати за когось із фіналістів.

Коментар про правила Нацвідбору. Фото: скриншот

При цьому інші користувачі мережі зазначили, що таких правил насправді немає на Національному відборі. Обмеження стосовно агітації стосуються самого Євробачення.

Коментар щодо правил Нацвідбору. Фото: скриншот

Разом з тим минулого року з журі Нацвідбору виключили співачку Катерину Павленко, яка у мережі поширила допис про те, що литовській групі сподобалися учасники гурту Ziferblat. Тоді організатори конкурсу розцінили це як пряму підтримку одного з учасників. Користувачі соцмереж нагадали про цей інцидент.

"Чому не прибрали з журі Руслану, як було минулого року з Катериною? Хоча й Катерина не агітувала голосувати", — зазначив один з коментаторів.

Коментар про дискваліфікацію Катерини Павленко. Фото: скриншот

Деякі глядачі конкурсу навіть припустили, що голосування було сфальсифіковане. Організаторів конкурсу закликали анулювати результати.

Коментар про фальсифікацію результатів Нацвідбору. Фото: скриншот

Разом з тим, подібна ситуація вже була у 2016 році. Тоді Руслана, яка була в журі конкурсу, закликала голосувати за Джамалу. Зрештою саме вона представила Україну на Євробаченні та перемогла.

Реакція "Суспільного"

На скандал відреагували організатори конкурсу. "Суспільне" зробило офіційну заяву з цього приводу.

"Під час фіналу Нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA і закликала обрати саме її", — йдеться у повідомленні.

"Суспільне" наголошує, що такий коментар не порушує правил Національного відбору. Його розцінили як особисту позицію Руслани.

