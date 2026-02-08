Відео
Відео

Головна Євробачення В мережі не вщухають скандали навколо Євробачення — що сталося

В мережі не вщухають скандали навколо Євробачення — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 15:45
Скандал навколо Нацвідбору на Євробачення-2026 — що обурило фанатів шоу
Переможниця Нацвідбору-2026 LELÉKA. Фото: "Суспільне"

Нацвідбір на Євробачення-2026 пройшов, а скандал навколо нього не вщухає. Користувачі мережі обурені результатами голосування та висловлюванням Руслани, яка була в журі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Скандал навколо Нацвідбору-2026

Переможницею Національного відбору на Євробачення-2026 стала LELÉKA. Однак одразу після оголошення результатів мережа вибухнула обурливими коментарями українців. Причиною, зокрема, став коментар Руслани перед відкриттям ліній для голосування.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"У нас є ідея, у нас є нота, стиль і потенційна хітовість. Ми можемо дати меседж, імпульс, що Україна злетить. Вона вже злітає. У нас є самородок і я вас закликаю відправити на Євробачення у Відень співачку LELÉKA", — сказала Руслана.

Через такі слова співачку звинуватили у прямій агітації за одного з учасників. Фанати шоу зазначили, що правила Нацвідбору забороняють членам журі прямо закликати голосувати за когось із фіналістів.

Скандал навколо Нацвідбору 2026
Коментар про правила Нацвідбору. Фото: скриншот

При цьому інші користувачі мережі зазначили, що таких правил насправді немає на Національному відборі. Обмеження стосовно агітації стосуються самого Євробачення.

Скандал навколо Нацвідбору 2026
Коментар щодо правил Нацвідбору. Фото: скриншот

Разом з тим минулого року з журі Нацвідбору виключили співачку Катерину Павленко, яка у мережі поширила допис про те, що литовській групі сподобалися учасники гурту Ziferblat. Тоді організатори конкурсу розцінили це як пряму підтримку одного з учасників. Користувачі соцмереж нагадали про цей інцидент.

"Чому не прибрали з журі Руслану, як було минулого року з Катериною? Хоча й Катерина не агітувала голосувати", — зазначив один з коментаторів.

Скандал навколо Нацвідбору 2026
Коментар про дискваліфікацію Катерини Павленко. Фото: скриншот

Деякі глядачі конкурсу навіть припустили, що голосування було сфальсифіковане. Організаторів конкурсу закликали анулювати результати.

Скандал навколо Нацвідбору 2026
Коментар про фальсифікацію результатів Нацвідбору. Фото: скриншот

Разом з тим, подібна ситуація вже була у 2016 році. Тоді Руслана, яка була в журі конкурсу, закликала голосувати за Джамалу. Зрештою саме вона представила Україну на Євробаченні та перемогла.

Реакція "Суспільного"

На скандал відреагували організатори конкурсу. "Суспільне" зробило офіційну заяву з цього приводу. 

"Під час фіналу Нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA і закликала обрати саме її", — йдеться у повідомленні.

"Суспільне" наголошує, що такий коментар не порушує правил Національного відбору. Його розцінили як особисту позицію Руслани.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пройшов Нацвідбір на Євробачення-2026. Фіналісти поділилися власними враженнями про шоу.

Також ми розповідали про те, що відомо про переможницю Нацвідбору LELÉKA. Вона була улюбленицею фанатів ще до початку фіналу Нацвідбору.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Євробачення скандал конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
