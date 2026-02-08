Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение В сети не утихают скандалы вокруг Евровидения — что произошло

В сети не утихают скандалы вокруг Евровидения — что произошло

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 15:45
Скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2026 — что возмутило фанатов шоу
Победительница Нацотбора-2026 LELÉKA. Фото: "Суспільне"

Нацотбор на Евровидение-2026 прошел, а скандал вокруг него не утихает. Пользователи сети возмущены результатами голосования и высказыванием Русланы, которая была в жюри.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Скандал вокруг Нацотбора-2026

Победительницей Национального отбора на Евровидение-2026 стала LELÉKA. Однако сразу после объявления результатов сеть взорвалась возмутительными комментариями украинцев. Причиной, в частности, стал комментарий Русланы перед открытием линий для голосования.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"У нас есть идея, у нас есть нота, стиль и потенциальная хитовость. Мы можем дать месседж, импульс, что Украина взлетит. Она уже взлетает. У нас есть самородок и я вас призываю отправить на Евровидение в Вену певицу LELÉKA", — сказала Руслана.

Из-за таких слов певицу обвинили в прямой агитации за одного из участников. Фанаты шоу отметили, что правила Нацотбора запрещают членам жюри прямо призывать голосовать за кого-то из финалистов.

Скандал навколо Нацвідбору 2026
Комментарий о правилах Нацотбора. Фото: скриншот

При этом другие пользователи сети отметили, что таких правил на самом деле нет на Национальном отборе. Ограничения в отношении агитации касаются самого Евровидения.

Скандал навколо Нацвідбору 2026
Комментарий относительно правил Нацотбора. Фото: скриншот

Вместе с тем в прошлом году из жюри Нацотбора исключили певицу Екатерину Павленко, которая в сети распространила сообщение о том, что литовской группе понравились участники группы Ziferblat. Тогда организаторы конкурса расценили это как прямую поддержку одного из участников. Пользователи соцсетей напомнили об этом инциденте.

"Почему не убрали из жюри Руслану, как было в прошлом году с Екатериной? Хотя и Екатерина не агитировала голосовать", — отметил один из комментаторов.

Скандал навколо Нацвідбору 2026
Комментарий о дисквалификации Екатерины Павленко. Фото: скриншот

Некоторые зрители конкурса даже предположили, что голосование было сфальсифицировано. Организаторов конкурса призвали аннулировать результаты.

Скандал навколо Нацвідбору 2026
Комментарий о фальсификации результатов Нацотбора. Фото: скриншот

Вместе с тем, подобная ситуация уже была в 2016 году. Тогда Руслана, которая была в жюри конкурса, призвала голосовать за Джамалу. В конце концов именно она представила Украину на Евровидении и победила.

Реакция "Суспільного"

На скандал отреагировали организаторы конкурса. "Суспільне" сделало официальное заявление по этому поводу.

"Во время финала Нацотбора члены жюри делятся впечатлениями от выступлений артистов, предоставляют как негативные, так и положительные комментарии. Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA и призвала выбрать именно ее", — говорится в сообщении.

"Суспільне" отмечает, что такой комментарий не нарушает правил Национального отбора. Его расценили как личную позицию Русланы.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел Нацотбор на Евровидение-2026. Финалисты поделились собственными впечатлениями о шоу.

Также мы рассказывали о том, что известно о победительнице Нацотбора LELÉKA. Она была любимицей фанатов еще до начала финала Нацотбора.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Евровидение скандал конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации