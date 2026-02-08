Скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2026 — что возмутило фанатов шоу

Победительница Нацотбора-2026 LELÉKA. Фото: "Суспільне"

Нацотбор на Евровидение-2026 прошел, а скандал вокруг него не утихает. Пользователи сети возмущены результатами голосования и высказыванием Русланы, которая была в жюри.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Скандал вокруг Нацотбора-2026

Победительницей Национального отбора на Евровидение-2026 стала LELÉKA. Однако сразу после объявления результатов сеть взорвалась возмутительными комментариями украинцев. Причиной, в частности, стал комментарий Русланы перед открытием линий для голосования.

"У нас есть идея, у нас есть нота, стиль и потенциальная хитовость. Мы можем дать месседж, импульс, что Украина взлетит. Она уже взлетает. У нас есть самородок и я вас призываю отправить на Евровидение в Вену певицу LELÉKA", — сказала Руслана.

Из-за таких слов певицу обвинили в прямой агитации за одного из участников. Фанаты шоу отметили, что правила Нацотбора запрещают членам жюри прямо призывать голосовать за кого-то из финалистов.

Комментарий о правилах Нацотбора. Фото: скриншот

При этом другие пользователи сети отметили, что таких правил на самом деле нет на Национальном отборе. Ограничения в отношении агитации касаются самого Евровидения.

Комментарий относительно правил Нацотбора. Фото: скриншот

Вместе с тем в прошлом году из жюри Нацотбора исключили певицу Екатерину Павленко, которая в сети распространила сообщение о том, что литовской группе понравились участники группы Ziferblat. Тогда организаторы конкурса расценили это как прямую поддержку одного из участников. Пользователи соцсетей напомнили об этом инциденте.

"Почему не убрали из жюри Руслану, как было в прошлом году с Екатериной? Хотя и Екатерина не агитировала голосовать", — отметил один из комментаторов.

Комментарий о дисквалификации Екатерины Павленко. Фото: скриншот

Некоторые зрители конкурса даже предположили, что голосование было сфальсифицировано. Организаторов конкурса призвали аннулировать результаты.

Комментарий о фальсификации результатов Нацотбора. Фото: скриншот

Вместе с тем, подобная ситуация уже была в 2016 году. Тогда Руслана, которая была в жюри конкурса, призвала голосовать за Джамалу. В конце концов именно она представила Украину на Евровидении и победила.

Реакция "Суспільного"

На скандал отреагировали организаторы конкурса. "Суспільне" сделало официальное заявление по этому поводу.

"Во время финала Нацотбора члены жюри делятся впечатлениями от выступлений артистов, предоставляют как негативные, так и положительные комментарии. Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA и призвала выбрать именно ее", — говорится в сообщении.

"Суспільне" отмечает, что такой комментарий не нарушает правил Национального отбора. Его расценили как личную позицию Русланы.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел Нацотбор на Евровидение-2026. Финалисты поделились собственными впечатлениями о шоу.

Также мы рассказывали о том, что известно о победительнице Нацотбора LELÉKA. Она была любимицей фанатов еще до начала финала Нацотбора.

