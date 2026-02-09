Герман Ненов рассказал подробности Нацотбора Евровидения-2026

Креативный продюсер Национального отбора на Евровидение-2026 Герман Ненов. Фото: кадр из видео

Креативный продюсер Национального отбора на Евровидение-2026 Герман Ненов прокомментировал отбор на международный песенный конкурс. Он отметил, что в этом году удалось показать хороший результат, в частности по качеству картинки.

Об этом Герман Ненов эксклюзивно рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Креативный продюсер о Нацотборе Евровидения-2026

В ответ на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик о том, все ли удалось на нынешнем Нацотборе Евровидения, Герман Ненов ответил, что да.

"Да, я бываю очень редко доволен. Но в этом году мы действительно смогли показать уровень шоу, к которому мы хотим все тянуться. То есть есть над чем работать, есть еще, что совершенствовать, но это огромный шаг в качестве картинки, продакшена, в том, как мы переформатировали шоу. Я действительно бываю очень-очень редко доволен, но я счастлив, что получилось", — сказал Ненов.

Елена Халик отметила, что к счастью, в этом году Нацотбор прошел без воздушных тревог.

Ненов о визитках участников Нацотбора Евровидения-2026

Продюсер рассказал, что над визитками участников работала огромная команда. Поэтому они получились как небольшие видеоклипы.

"На самом деле у меня была большая задача переплюнуть прошлогодние визитки, потому что визитки прошлого года у нас были очень классные. Поэтому была задача перейти на новый уровень. И это удалось.

Действительно, команда меня, наверное, ненавидела, потому что я хотел новых локаций, новых линий, придумал определенную драматургическую линию этих визиток. Но получилось, получилось, и визитки такие, как мини-клипы", — сказал Ненов.

В то же время он поблагодарил режиссера, которая работала над визитками участников Нацотбора на Евровидение-2026 — Олю Моторную. Ненов отметил, что она уже два года создает визитки, и у них полная синергия, несмотря на незначительные творческие споры.

