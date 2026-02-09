Відео
Нацвідбір на Євробачення — які суперечки виникли через шоу

Нацвідбір на Євробачення — які суперечки виникли через шоу

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 21:33
Скандали через Нацвідбір - що відомо
Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

Цьогорічний національний відбір на "Євробачення" став одним із найсильніших за останні роки. Проте не обійшлося без гучних скандалів.

Про це розповіла головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік в ефірі програми Ранок.LIVE.

Скандали через Нацвідбір

За словами журналістки, рівень учасників та загальна якість конкурсу отримали високі оцінки, однак глядачі масово скаржилися на технічні проблеми. Зокрема, звук у залі суттєво відрізнявся від того, що чули телеглядачі, а концертну частину, як з’ясувалося, записували заздалегідь.

Додаткове обурення викликало й голосування, яке тривало близько години через відключення електроенергії. У результаті частина глядачів не встигла віддати свій голос.

Ще один резонансний момент пов’язаний із закликом співачки Руслани підтримати переможницю нацвідбору — гурт LELEKA.

Олена Халік наголосила, що пряма заборона на такі заяви відсутня, хоча минулого року за подібний вчинок солістку гурту Go_A Катерину Павленко виключили зі складу журі.

Нагадаємо, що ми писали, як пройшов Нацвідбір на Євробачення-2026 та які скандали лунали через шоу.

Також стало відомо, що у мережі користувачі обурилися результатами голосування на Нацвідборі Євробачення-2026.

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації