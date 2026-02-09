Скандали через Нацвідбір - що відомо

Нацвідбір на Євробачення — які суперечки виникли через шоу
Цьогорічний національний відбір на "Євробачення" став одним із найсильніших за останні роки. Проте не обійшлося без гучних скандалів.
Про це розповіла головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік в ефірі програми Ранок.LIVE.
Скандали через Нацвідбір
За словами журналістки, рівень учасників та загальна якість конкурсу отримали високі оцінки, однак глядачі масово скаржилися на технічні проблеми. Зокрема, звук у залі суттєво відрізнявся від того, що чули телеглядачі, а концертну частину, як з’ясувалося, записували заздалегідь.
Додаткове обурення викликало й голосування, яке тривало близько години через відключення електроенергії. У результаті частина глядачів не встигла віддати свій голос.
Ще один резонансний момент пов’язаний із закликом співачки Руслани підтримати переможницю нацвідбору — гурт LELEKA.
Олена Халік наголосила, що пряма заборона на такі заяви відсутня, хоча минулого року за подібний вчинок солістку гурту Go_A Катерину Павленко виключили зі складу журі.
