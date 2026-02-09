Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Видео

Нацотбор на Евровидение — какие споры возникли из-за шоу

Нацотбор на Евровидение — какие споры возникли из-за шоу

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 21:33
Скандалы из-за Нацотбора - что известно
Сцена Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

Нынешний национальный отбор на "Евровидение" стал одним из самых сильных за последние годы. Однако не обошлось без громких скандалов.

Об этом рассказала главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик в эфире программы Ранок.LIVE.

Скандалы из-за Нацотбора

По словам журналистки, уровень участников и общее качество конкурса получили высокие оценки, однако зрители массово жаловались на технические проблемы. В частности, звук в зале существенно отличался от того, что слышали телезрители, а концертную часть, как выяснилось, записывали заранее.

Дополнительное возмущение вызвало и голосование, которое длилось около часа из-за отключения электроэнергии. В результате часть зрителей не успела отдать свой голос.

Еще один резонансный момент связан с призывом певицы Русланы поддержать победительницу нацотбора — группу LELEKA.

Елена Халик отметила, что прямой запрет на такие заявления отсутствует, хотя в прошлом году за подобный поступок солистку группы Go_A Екатерину Павленко исключили из состава жюри.

Напомним, что мы писали, как прошел Нацотбор на Евровидение-2026 и какие скандалы раздавались из-за шоу.

Также стало известно, что в сети пользователи возмутились результатами голосования на Нацотборе Евровидения-2026.

