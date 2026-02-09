Переможниця Нацвідбору-2026 LELEKA розповіла, про що пісня Ridnym — відео

Переможниця Нацвідбору-2026 LELEKA. Фото: "Суспільне"

В суботу відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Перемогу здобула співачка LELEKA з піснею "Ridnym".

Про те, чому обрала саме такий трек для конкурсу, переможниця Нацвідбору розповіла в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама

Читайте також:

LELEKA про свою переможну пісню "Ridnym"

Як розповіла LELEKA, текст та мелодія до пісні "Ridnym" були готові задовго до Нацвідбору, коли артистка ще навіть не планувала брати участь у конкурсі. Співачка обрала цей трек для Євробачення, адже вважає, що він має важливий меседж, який варто почути усім.

"Вже коли вирішила подати заявку, то відчула, що ця пісня досі має якусь актуальну емоцію для мене, дуже щирий і важливий посил. Я відчула, що потрібно її доробити", — додала переможниця Нацвідбору.

LELEKA також пояснила, що означає пісня "Ridnym" особисто для неї. Цей трек не про прямі гасла, а про мову образів і емоцій.

"Вона про внутрішню силу та сміливість подивитися в очі страху. І коли ти це так бачиш, то страх розсипається і проростає нова красива реальність, яку ми навіть не могли собі уявити", — додала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пройшов фінал Нацвідбору-2026. Без гучних скандалів не обійшлося.

Також ми розповідали про те, чому фанати Нацвідбору обурилися результатами фіналу. Одного з членів журі запідозрили в заангажованості.