Победительница Нацотбора-2026 LELEKA рассказала, о чем песня Ridnym — видео

Победительница Нацотбора-2026 LELEKA. Фото: "Суспільне"

В субботу состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. Победу одержала певица LELEKA с песней "Ridnym".

О том, почему выбрала именно такой трек для конкурса, победительница Нацотбора рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

LELEKA о своей победной песне "Ridnym"

Как рассказала LELEKA, текст и мелодия к песне "Ridnym" были готовы задолго до Нацотбора, когда артистка еще даже не планировала участвовать в конкурсе. Певица выбрала этот трек для Евровидения, ведь считает, что он имеет важный месседж, который стоит услышать всем.

"Уже когда решила подать заявку, то почувствовала, что эта песня до сих пор имеет какую-то актуальную эмоцию для меня, очень искренний и важный посыл. Я почувствовала, что нужно ее доработать", — добавила победительница Нацотбора.

LELEKA также объяснила, что означает песня "Ridnym" лично для нее. Этот трек не о прямых лозунгах, а о языке образов и эмоций.

"Она о внутренней силе и смелости посмотреть в глаза страху. И когда ты это так видишь, то страх рассыпается и прорастает новая красивая реальность, которую мы даже не могли себе представить", — добавила певица.

