5 найкращих виступів на Євробаченні — рейтинг від LELEKA

LELEKA — одна з фіналісток Нацвідбору на Євробачення-2026. Конкурсом артистка захоплювалася завжди, навіть має свій власний рейтинг найулюбленіших виступів Євробачення.
Про це співачка розповіла в Instagram.
Улюблені виступи LELEKA на Євробаченні
Verka Serduchka — "Dancing Lasha Tumbai"
Verka Serduchka виступила на сцені Євробачення у 2007 році в Гельсінкі. Представниця України посіла 2-ге місце з піснею "Dancing Lasha Tumbai".
Ruslana — "Wild Dances"
Виступ української співачки у 2004 році в Стамбулі підкорив фанатів Євробачення. Тоді Ruslana здобула перемогу.
Jamala — "1944"
Ще одну феєричну перемогу Україні принесла Jamala. Артистка виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу у Стокгольмі в 2016 році.
Barbara Pravi — "Voilà"
Співачка представляла Францію на Євробаченні у 2021 році. Barbara Pravi посіла друге місце, виконавши пісню "Voilà".
Salvador Sobral — "Amar Pelos Dois"
Співак представив Португалію на Євробаченні у 2017, яке відбулося в Києві. Salvador Sobral приніс своїй країні першу в історії перемогу, отримавши рекордні 758 балів.
