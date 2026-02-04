5 найкращих виступів на Євробаченні — рейтинг від LELEKA

Співачка LELEKA. Фото: instagram/leleka_music

LELEKA — одна з фіналісток Нацвідбору на Євробачення-2026. Конкурсом артистка захоплювалася завжди, навіть має свій власний рейтинг найулюбленіших виступів Євробачення.

Про це співачка розповіла в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Улюблені виступи LELEKA на Євробаченні

Verka Serduchka — "Dancing Lasha Tumbai"

Verka Serduchka виступила на сцені Євробачення у 2007 році в Гельсінкі. Представниця України посіла 2-ге місце з піснею "Dancing Lasha Tumbai".

Ruslana — "Wild Dances"

Виступ української співачки у 2004 році в Стамбулі підкорив фанатів Євробачення. Тоді Ruslana здобула перемогу.

Jamala — "1944"

Ще одну феєричну перемогу Україні принесла Jamala. Артистка виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу у Стокгольмі в 2016 році.

Barbara Pravi — "Voilà"

Співачка представляла Францію на Євробаченні у 2021 році. Barbara Pravi посіла друге місце, виконавши пісню "Voilà".

Salvador Sobral — "Amar Pelos Dois"

Співак представив Португалію на Євробаченні у 2017, яке відбулося в Києві. Salvador Sobral приніс своїй країні першу в історії перемогу, отримавши рекордні 758 балів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виникла ідея пісні для Нацвідбору-2026. LELEKA розповіла подробиці.

Також ми розповідали про те, чому KHAYAT знову взяв участь у конкурсі. Співак розкрив правду.