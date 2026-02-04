Видео
Україна
Видео

Главная Евровидение LELEKA назвала 5 самых любимых выступлений на Евровидении — видео

LELEKA назвала 5 самых любимых выступлений на Евровидении — видео

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 23:26
5 лучших выступлений на Евровидении — рейтинг от LELEKA
Певица LELEKA. Фото: instagram/leleka_music

LELEKA — одна из финалисток Нацотбора на Евровидение-2026. Конкурсом артистка восхищалась всегда, даже имеет свой собственный рейтинг самых любимых выступлений Евровидения.

Об этом певица рассказала в Instagram.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимые выступления LELEKA на Евровидении

Verka Serduchka — "Dancing Lasha Tumbai"

Verka Serduchka выступила на сцене Евровидения в 2007 году в Хельсинки. Представительница Украины заняла 2-е место с песней "Dancing Lasha Tumbai".

Ruslana — "Wild Dances"

Выступление украинской певицы в 2004 году в Стамбуле покорило фанатов Евровидения. Тогда Ruslana одержала победу.

Jamala — "1944"

Еще одну феерическую победу Украине принесла Jamala. Артистка выступила на сцене международного песенного конкурса в Стокгольме в 2016 году.

Barbara Pravi — "Voilà"

Певица представляла Францию на Евровидении в 2021 году. Barbara Pravi заняла второе место, исполнив песню "Voilà".

Salvador Sobral — "Amar Pelos Dois"

Певец представил Португалию на Евровидении в 2017, которое состоялось в Киеве. Salvador Sobral принес своей стране первую в истории победу, получив рекордные 758 баллов.

Напомним, ранее мы писали о том, как возникла идея песни для Нацотбора-2026. LELEKA рассказала подробности.

Также мы рассказывали о том, почему KHAYAT снова принял участие в конкурсе. Певец раскрыл правду.

Евровидение музыка песни конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
