Украину на Евровидении-2026 представит LELÉKA — соглашение заключено

Певица LELEKA. Фото: Суспільне

Общественное Вещание заключило договор на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2026 с победительницей Национального отбора LELÉKA. После подписания соглашения певица официально стала представительницей Украины на конкурсе.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

LELÉKA официально представит Украину на Евровидении

Финал Национального отбора на Евровидение-2026 прошел 7 февраля. Итоговый результат формировали поровну оценки жюри и голоса зрителей. Голосование аудитории происходило через мобильное приложение "Дія" и с помощью СМС: в "Дія" зафиксировали 208 391 голос, а количество полученных сообщений превысило 19 тысяч.

Юбилейный, 70-й конкурс проведут в австрийской столице Вене. Площадкой для шоу выбрали Wiener Stadthalle, которую называют самой большой крытой ареной Австрии. Согласно результатам жеребьевки, Украина выступит во второй части второго полуфинала.

Организаторы уже определили календарь конкурсной недели: полуфинальные шоу запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал должен состояться в субботу, 16 мая. Ведущими Евровидения-2026 станут Виктория Сваровски и Михаэль Островски. Известно, что смотреть Евровидение можно будет на "Суспільне Культура" и "Радио Проминь" - они получили статус официальных медиапартнеров конкурса.

Напомним, LELÉKA рассказывала о чем ее песня, а также поделилась историей создания группы.

Также певица ошеломила фанатов заявлением, что хотела бы отдать кубок другому участнику Нацотбора на Евробаченя — он отреагировал на ее слова.