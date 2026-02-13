Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение LELÉKA подписала договор с Суспільне на Евровидение-2026

LELÉKA подписала договор с Суспільне на Евровидение-2026

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 20:13
Украину на Евровидении-2026 представит LELÉKA — соглашение заключено
Певица LELEKA. Фото: Суспільне

Общественное Вещание заключило договор на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2026 с победительницей Национального отбора LELÉKA. После подписания соглашения певица официально стала представительницей Украины на конкурсе. 

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

LELÉKA официально представит Украину на Евровидении

Финал Национального отбора на Евровидение-2026 прошел 7 февраля. Итоговый результат формировали поровну оценки жюри и голоса зрителей. Голосование аудитории происходило через мобильное приложение "Дія" и с помощью СМС: в "Дія" зафиксировали 208 391 голос, а количество полученных сообщений превысило 19 тысяч.

Юбилейный, 70-й конкурс проведут в австрийской столице Вене. Площадкой для шоу выбрали Wiener Stadthalle, которую называют самой большой крытой ареной Австрии. Согласно результатам жеребьевки, Украина выступит во второй части второго полуфинала.

Организаторы уже определили календарь конкурсной недели: полуфинальные шоу запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал должен состояться в субботу, 16 мая. Ведущими Евровидения-2026 станут Виктория Сваровски и Михаэль Островски. Известно, что смотреть Евровидение можно будет на "Суспільне Культура" и "Радио Проминь" - они получили статус официальных медиапартнеров конкурса.

Напомним, LELÉKA рассказывала о чем ее песня, а также поделилась историей создания группы.

Также певица ошеломила фанатов заявлением, что хотела бы отдать кубок другому участнику Нацотбора на Евробаченя — он отреагировал на ее слова.

Евровидение певец смотреть Евровидение Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации