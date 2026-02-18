Видео
Букмекеры обновили прогноз победы на Евровидении-2026

Букмекеры обновили прогноз победы на Евровидении-2026

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 15:25
Евровидение-2026 — букмекеры неожиданно дали новый прогноз на победу
Сцена Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Уже в мае состоится песенный конкурс Евровидение-2026. Букмекеры активно делают прогнозы на победу. Неожиданно на первом месте оказалась Финляндия, которая даже не выбрала представителя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Eurovisionworld.

Читайте также:

Прогнозы букмекеров на победу в Евровидении-2026

Известно, что Финляндия еще не выбрала своего представителя на песенный конкурс, однако ее шанс на победу букмекеры оценивают в 12%.

Прогноз на перемогу в Євробаченні-2026
Прогноз на победу в Евровидении-2026. Фото: скриншот

Второе место, по мнению букмекеров, может занять Греция. Страну представит Akylas с песней Ferto.

Тройку лидеров закрывает Израиль с певцом Noam Bettan. Релиз песни для участия в песенном конкурсе состоится 5 марта.

Что букмекеры предсказывают Украине

Украина, которую в этом году представит LELÉKA с песней Ridnym, опустилась в рейтинге. В течение 23 января — 14 февраля страна была на пятом месте, а сейчас на седьмом.

Шанс одержать победу оценивают в 4%.

Шанс перемоги України на Євробаченні-2026
Шанс Украины на победу по мнению букмекеров. Фото: скриншот

Когда Финляндия одержала победу на Евровидении

Финляндия впервые приняла участие в песенном конкурсе еще в 1961 году. Восемь раз страна занимала последнее место. В 1995, 1997, 1999, 2001 и 2003 годах Финляндию даже исключали из участия.

В 2006 году группе Lordi с песней Hard Rock Hallelujah все же удалось одержать победу.

Песня группы заметно отличалась от других поп-композиций, что позволило ей получить поддержку как среди еврофанов, так и профессионального жюри.

Однако впоследствии страна снова столкнулась с рядом неудач — представители Финляндии еще трижды завершали конкурс на последних позициях.

Как Украина выбирала представителя на Евровидение-2026

Нацотбор на Евровидение-2026 состоялся в Украине 7 февраля. В конкурсе победила LELÉKA с песней Ridnym. Зрители и жюри отдали ей по 10 баллов. 

Однако во время эфира член жюри Руслана призвала людей отдать свой голос за LELÉKA. Фанаты конкурса отметили, что правила запрещають призывать голосовать за кого-то из участников.

А LELÉKA рассказала, почему выбрала песню Ridnym для участия в конкурсе. По ее словами, в композии есть важный месседж.

Впоследствии "Суспільне Мовлення" подписало договор с артисткой на участие в Евровидении-2026.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
