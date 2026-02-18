Евровидение-2026 — букмекеры неожиданно дали новый прогноз на победу

Букмекеры обновили прогноз победы на Евровидении-2026
Уже в мае состоится песенный конкурс Евровидение-2026. Букмекеры активно делают прогнозы на победу. Неожиданно на первом месте оказалась Финляндия, которая даже не выбрала представителя.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Eurovisionworld.
Прогнозы букмекеров на победу в Евровидении-2026
Известно, что Финляндия еще не выбрала своего представителя на песенный конкурс, однако ее шанс на победу букмекеры оценивают в 12%.
Второе место, по мнению букмекеров, может занять Греция. Страну представит Akylas с песней Ferto.
Тройку лидеров закрывает Израиль с певцом Noam Bettan. Релиз песни для участия в песенном конкурсе состоится 5 марта.
Что букмекеры предсказывают Украине
Украина, которую в этом году представит LELÉKA с песней Ridnym, опустилась в рейтинге. В течение 23 января — 14 февраля страна была на пятом месте, а сейчас на седьмом.
Шанс одержать победу оценивают в 4%.
Когда Финляндия одержала победу на Евровидении
Финляндия впервые приняла участие в песенном конкурсе еще в 1961 году. Восемь раз страна занимала последнее место. В 1995, 1997, 1999, 2001 и 2003 годах Финляндию даже исключали из участия.
В 2006 году группе Lordi с песней Hard Rock Hallelujah все же удалось одержать победу.
Песня группы заметно отличалась от других поп-композиций, что позволило ей получить поддержку как среди еврофанов, так и профессионального жюри.
Однако впоследствии страна снова столкнулась с рядом неудач — представители Финляндии еще трижды завершали конкурс на последних позициях.
Как Украина выбирала представителя на Евровидение-2026
Нацотбор на Евровидение-2026 состоялся в Украине 7 февраля. В конкурсе победила LELÉKA с песней Ridnym. Зрители и жюри отдали ей по 10 баллов.
Однако во время эфира член жюри Руслана призвала людей отдать свой голос за LELÉKA. Фанаты конкурса отметили, что правила запрещають призывать голосовать за кого-то из участников.
А LELÉKA рассказала, почему выбрала песню Ridnym для участия в конкурсе. По ее словами, в композии есть важный месседж.
Впоследствии "Суспільне Мовлення" подписало договор с артисткой на участие в Евровидении-2026.
