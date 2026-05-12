Что посадить в мае 2026, чтобы собирать урожай летом: список овощей и фруктов

Успейте до конца мая: что посадить, чтобы собирать урожай летом
Май в Украине — золотая пора для посадки теплолюбивых культур, которые быстро растут и успевают отблагодарить щедрым урожаем уже летом. В этот период почва хорошо прогрета, световой день длинный, а растения получают идеальные условия для роста.
Новини.LIVE рассказывает, что посадить в мае 2026 и какие сорта выбрать, чтобы летний урожай приятно удивил.
Что посадить в мае, чтобы собрать урожай уже летом: список культур
Помидоры
В мае уже можно высаживать рассаду помидоров в открытый грунт. Она успеет быстро нарастить корневую систему и пойти в рост. Также можно сеять семена в подготовленные грядки, но при условии, что земля прогрелась минимум до 14°C, а угроза ночных заморозков полностью миновала. Первые плоды можно собирать уже в середине лета.
Лучше всего выбирать раннеспелые сорта томатов или черри. В украинском климате хорошо себя показали:
- "Санька";
- "Ляна";
- "Балконное чудо";
- "Черри красный".
Перец
В конце весны можно высадить рассаду сладкого и острого перца. Тогда к концу лета кусты уже будут обильно покрыты плодами. Эта культура обожает стабильное тепло, умеренную влагу и рыхлую землю.
Лучшие сорта:
- "Богатырь";
- "Калифорнийское чудо";
- "Винни-Пух";
- "Подарок Молдовы".
Огурцы
Огурцы можно сеять сразу в открытый грунт или высаживать рассаду. В теплой почве они развиваются очень активно и могут начать плодоносить уже через 50-70 дней. Для лучшего роста стоит использовать шпалеры или высокие грядки. Причем, чем чаще вы будете собирать огурцы, тем дольше растение будет формировать новые завязи.
- "Маша F1";
- "Герман F1";
- "Конкурент";
- "Нежинский".
Редис
Одна из самых быстрых культур. Урожай можно собирать уже через 25-30 дней после посева семян в открытый грунт.
Быстрорастущие сорта:
- "Французский завтрак";
- "Черри Белл";
- "18 дней";
- "Рубин".
Кабачки
Сейте семена прямо в подготовленные грядки. Эта культура считается настоящими рекордсменами по урожайности. Стоит лишь дать ей много солнца и регулярный полив. Есть важный секрет: чем чаще собирать молодые плоды кабачков, тем активнее растение будет формировать новые.
- "Аэронавт";
- "Искандер F1";
- "Цукеша";
- "Грибовский 37".
Стручковая фасоль
Фасоль прекрасно растет в хорошо прогретой, не слишком влажной почве. Семена высевают на глубину 2-3 см. Большинство сортов созревает уже через 50-60 дней после посева. Чтобы собирать урожай дольше, можно высевать ее партиями в течение всего мая.
Сорта для посадки в мае:
- "Сакса без волокна";
- "Журавушка";
- "Бона";
- "Пурпурная королева".
Кукуруза
Сладкая кукуруза прекрасно переносит жару и быстро набирает силу в солнечную погоду. Стоит сеять ее блоками, а не длинными рядами. Так растения лучше опыляются, а початки формируются большими и плотными. При регулярном поливе молодые початки созревают уже в конце лета.
Для украинского лета прекрасно подходят ранние сладкие сорта:
- "Добрыня F1";
- "Спирит F1";
- "Лакомка";
- "Заря 123".
Арбузы и дыни
Теплые весны в Украине открывают новые возможности даже для прихотливых бахчевых культур. Если посадить арбузы и дыни в мае, они успевают сформировать сочные плоды уже к концу лета, особенно в центральных и южных регионах. Им нужно много солнца, пространства и легкая плодородная почва.
- "Огонек"
- "Кримсон Свит";
- "Шуга Бейби";
- "Продюсер".
Лучшие сорта дыни:
- "Титовка";
- "Амал F1";
- "Медовая сказка".
Свекла
Это одна из самых надежных культур для стабильного летнего урожая. Молодую свеклу можно собирать уже через 50 дней после посева. Ее высевают прямо в открытый грунт, а после всходов прореживают.
Проверенные сорта:
- "Бордо 237";
- "Детройт";
- "Египетский плоский";
- "Красный шар".
Мангольд
Неприхотливая зелень, которая растет все лето. Эта культура стремительно набирает популярность среди украинских огородников. Мангольд не только полезен, но и украшает грядки яркими черешками. Молодые листья можно срезать уже через 30-40 дней после посева, а взрослые растения дают урожай в течение всего лета.
Самые лучшие сорта:
- "Изумруд";
- "Рубин";
- "Чарли";
- "Брайт Лайтс".
