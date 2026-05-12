Что посадить в мае 2026, чтобы собирать урожай летом: список овощей и фруктов

Май в Украине — золотая пора для посадки теплолюбивых культур, которые быстро растут и успевают отблагодарить щедрым урожаем уже летом. В этот период почва хорошо прогрета, световой день длинный, а растения получают идеальные условия для роста.

что посадить в мае 2026 и какие сорта выбрать, чтобы летний урожай приятно удивил.

Что посадить в мае, чтобы собрать урожай уже летом: список культур

Помидоры

В мае уже можно высаживать рассаду помидоров в открытый грунт. Она успеет быстро нарастить корневую систему и пойти в рост. Также можно сеять семена в подготовленные грядки, но при условии, что земля прогрелась минимум до 14°C, а угроза ночных заморозков полностью миновала. Первые плоды можно собирать уже в середине лета.

Лучше всего выбирать раннеспелые сорта томатов или черри. В украинском климате хорошо себя показали:

"Санька";

"Ляна";

"Балконное чудо";

"Черри красный".

Перец

В конце весны можно высадить рассаду сладкого и острого перца. Тогда к концу лета кусты уже будут обильно покрыты плодами. Эта культура обожает стабильное тепло, умеренную влагу и рыхлую землю.

Лучшие сорта:

"Богатырь";

"Калифорнийское чудо";

"Винни-Пух";

"Подарок Молдовы".

Огурцы

Огурцы можно сеять сразу в открытый грунт или высаживать рассаду. В теплой почве они развиваются очень активно и могут начать плодоносить уже через 50-70 дней. Для лучшего роста стоит использовать шпалеры или высокие грядки. Причем, чем чаще вы будете собирать огурцы, тем дольше растение будет формировать новые завязи.

Проверенные сорта огурцов:

"Маша F1";

"Герман F1";

"Конкурент";

"Нежинский".

Редис

Одна из самых быстрых культур. Урожай можно собирать уже через 25-30 дней после посева семян в открытый грунт.

Быстрорастущие сорта:

"Французский завтрак";

"Черри Белл";

"18 дней";

"Рубин".

Кабачки

Сейте семена прямо в подготовленные грядки. Эта культура считается настоящими рекордсменами по урожайности. Стоит лишь дать ей много солнца и регулярный полив. Есть важный секрет: чем чаще собирать молодые плоды кабачков, тем активнее растение будет формировать новые.

Лучшие сорта кабачков:

"Аэронавт";

"Искандер F1";

"Цукеша";

"Грибовский 37".

Стручковая фасоль

Фасоль прекрасно растет в хорошо прогретой, не слишком влажной почве. Семена высевают на глубину 2-3 см. Большинство сортов созревает уже через 50-60 дней после посева. Чтобы собирать урожай дольше, можно высевать ее партиями в течение всего мая.

Сорта для посадки в мае:

"Сакса без волокна";

"Журавушка";

"Бона";

"Пурпурная королева".

Кукуруза

Сладкая кукуруза прекрасно переносит жару и быстро набирает силу в солнечную погоду. Стоит сеять ее блоками, а не длинными рядами. Так растения лучше опыляются, а початки формируются большими и плотными. При регулярном поливе молодые початки созревают уже в конце лета.

Для украинского лета прекрасно подходят ранние сладкие сорта:

"Добрыня F1";

"Спирит F1";

"Лакомка";

"Заря 123".

Арбузы и дыни

Теплые весны в Украине открывают новые возможности даже для прихотливых бахчевых культур. Если посадить арбузы и дыни в мае, они успевают сформировать сочные плоды уже к концу лета, особенно в центральных и южных регионах. Им нужно много солнца, пространства и легкая плодородная почва.

Самые лучшие сорта арбуза:

"Огонек"

"Кримсон Свит";

"Шуга Бейби";

"Продюсер".

Лучшие сорта дыни:

"Титовка";

"Амал F1";

"Медовая сказка".

Свекла

Это одна из самых надежных культур для стабильного летнего урожая. Молодую свеклу можно собирать уже через 50 дней после посева. Ее высевают прямо в открытый грунт, а после всходов прореживают.

Проверенные сорта:

"Бордо 237";

"Детройт";

"Египетский плоский";

"Красный шар".

Мангольд

Неприхотливая зелень, которая растет все лето. Эта культура стремительно набирает популярность среди украинских огородников. Мангольд не только полезен, но и украшает грядки яркими черешками. Молодые листья можно срезать уже через 30-40 дней после посева, а взрослые растения дают урожай в течение всего лета.

Самые лучшие сорта:

"Изумруд";

"Рубин";

"Чарли";

"Брайт Лайтс".

