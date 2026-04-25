Какие сорта кабачков не боятся жары: что посадить в 2026 году

Огородник собирает урожай кабачков. Фото: alamy.com

Кабачки неприхотливая культура. Однако, для них, как и для большинства культур, самый большой враг — жара. В таких условиях трудно вырастить стабильный урожай. К счастью есть современные сорта овоща уже адаптированы к высоким температурам и даже засухе.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта кабачков не боятся жары и будут щедро плодоносить.

Какие сорта кабачков не боятся жары: проверенная подборка

"Лавина"

Этот сорт хорошо показывает себя в сложных погодных условиях. Он легко адаптируется к жаре и кратковременной засухе. Плоды имеют светло-зеленую окраску, тонкую кожуру и нежную мякоть с легкой сладостью. Главные преимущества сорта:

быстро формирует завязи даже в жару;

подходит для свежего потребления и тушения;

лучше собирать молодые плоды — тогда вкус максимально нежный.

"Искандер"

Это один из самых популярных гибридов. Он способен давать до 15 кг плодов с одного куста, даже в жаркую погоду. Светлые кабачки с тонкой кожицей не грубеют и долго остаются сочными. Преимущества сорта:

длительный период плодоношения до осени;

высокая устойчивость к болезням;

хорошо переносит как жару, так и прохладу;

регулярный сбор плодов стимулирует образование новых завязей.

"Аспирант"

Этот сорт буквально растет сам, подходит для разных типов почвы и не боится температурных стрессов. Особенности:

Читайте также:

хорошо переносят засуху;

компактные кусты удобны для небольших участков;

плоды ровные, светлые, с мягким вкусом;

хорошо подходит для консервации и домашних блюд.

"Артендо"

Чрезвычайно выносливый сорт, который хорошо реагирует на жару и не боится холодов. Чем он может заинтересовать огородников:

стабильная урожайность даже в сложные сезоны;

тонкая кожура и приятный вкус;

подходит для длительного сбора.

"Император"

Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить первые кабачки как можно раньше. Уже через 30-35 дней после всходов появляются первые плоды. Преимущества сорта:

хорошо переносит недостаток влаги;

насыщенный зеленый цвет;

сочная мякоть;

идеален для приготовления икры и запекания.

Также делимся другими интересными темами по огородничеству

Что посадить рядом с кабачками, чтобы увеличить урожай бахчевых.

Когда можно сеять кабачки весной по погодным условиям и лунному календарю.

Что сделать перед посевом кабачков, чтобы всходы были идеальные.