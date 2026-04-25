Какие сорта кабачков не боятся жары: что посадить в 2026 году

Пять лучших сортов кабачков, которые не боятся жары: что посадить
Кабачки неприхотливая культура. Однако, для них, как и для большинства культур, самый большой враг — жара. В таких условиях трудно вырастить стабильный урожай. К счастью есть современные сорта овоща уже адаптированы к высоким температурам и даже засухе.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта кабачков не боятся жары и будут щедро плодоносить.
Какие сорта кабачков не боятся жары: проверенная подборка
"Лавина"
Этот сорт хорошо показывает себя в сложных погодных условиях. Он легко адаптируется к жаре и кратковременной засухе. Плоды имеют светло-зеленую окраску, тонкую кожуру и нежную мякоть с легкой сладостью. Главные преимущества сорта:
- быстро формирует завязи даже в жару;
- подходит для свежего потребления и тушения;
- лучше собирать молодые плоды — тогда вкус максимально нежный.
"Искандер"
Это один из самых популярных гибридов. Он способен давать до 15 кг плодов с одного куста, даже в жаркую погоду. Светлые кабачки с тонкой кожицей не грубеют и долго остаются сочными. Преимущества сорта:
- длительный период плодоношения до осени;
- высокая устойчивость к болезням;
- хорошо переносит как жару, так и прохладу;
- регулярный сбор плодов стимулирует образование новых завязей.
"Аспирант"
Этот сорт буквально растет сам, подходит для разных типов почвы и не боится температурных стрессов. Особенности:
- хорошо переносят засуху;
- компактные кусты удобны для небольших участков;
- плоды ровные, светлые, с мягким вкусом;
- хорошо подходит для консервации и домашних блюд.
"Артендо"
Чрезвычайно выносливый сорт, который хорошо реагирует на жару и не боится холодов. Чем он может заинтересовать огородников:
- стабильная урожайность даже в сложные сезоны;
- тонкая кожура и приятный вкус;
- подходит для длительного сбора.
"Император"
Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить первые кабачки как можно раньше. Уже через 30-35 дней после всходов появляются первые плоды. Преимущества сорта:
- хорошо переносит недостаток влаги;
- насыщенный зеленый цвет;
- сочная мякоть;
- идеален для приготовления икры и запекания.
Также делимся другими интересными темами по огородничеству
Что посадить рядом с кабачками, чтобы увеличить урожай бахчевых.
Когда можно сеять кабачки весной по погодным условиям и лунному календарю.
Что сделать перед посевом кабачков, чтобы всходы были идеальные.