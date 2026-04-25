Пять лучших сортов кабачков, которые не боятся жары: что посадить

Дата публикации 25 апреля 2026 03:13
Какие сорта кабачков не боятся жары: что посадить в 2026 году
Огородник собирает урожай кабачков. Фото: alamy.com

Кабачки неприхотливая культура. Однако, для них, как и для большинства культур, самый большой враг — жара. В таких условиях трудно вырастить стабильный урожай. К счастью есть современные сорта овоща уже адаптированы к высоким температурам и даже засухе.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта кабачков не боятся жары и будут щедро плодоносить.

Какие сорта кабачков не боятся жары: проверенная подборка

"Лавина"

Этот сорт хорошо показывает себя в сложных погодных условиях. Он легко адаптируется к жаре и кратковременной засухе. Плоды имеют светло-зеленую окраску, тонкую кожуру и нежную мякоть с легкой сладостью. Главные преимущества сорта:

  • быстро формирует завязи даже в жару;
  • подходит для свежего потребления и тушения;
  • лучше собирать молодые плоды — тогда вкус максимально нежный.
"Искандер"

Это один из самых популярных гибридов. Он способен давать до 15 кг плодов с одного куста, даже в жаркую погоду. Светлые кабачки с тонкой кожицей не грубеют и долго остаются сочными. Преимущества сорта:

  • длительный период плодоношения до осени;
  • высокая устойчивость к болезням;
  • хорошо переносит как жару, так и прохладу;
  • регулярный сбор плодов стимулирует образование новых завязей.
"Аспирант"

Этот сорт буквально растет сам, подходит для разных типов почвы и не боится температурных стрессов. Особенности:

  • хорошо переносят засуху;
  • компактные кусты удобны для небольших участков;
  • плоды ровные, светлые, с мягким вкусом;
  • хорошо подходит для консервации и домашних блюд.
"Артендо"

Чрезвычайно выносливый сорт, который хорошо реагирует на жару и не боится холодов. Чем он может заинтересовать огородников:

  • стабильная урожайность даже в сложные сезоны;
  • тонкая кожура и приятный вкус;
  • подходит для длительного сбора.
"Император"

Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить первые кабачки как можно раньше. Уже через 30-35 дней после всходов появляются первые плоды. Преимущества сорта:

  • хорошо переносит недостаток влаги;
  • насыщенный зеленый цвет;
  • сочная мякоть;
  • идеален для приготовления икры и запекания.

Также делимся другими интересными темами по огородничеству

Что посадить рядом с кабачками, чтобы увеличить урожай бахчевых.

Когда можно сеять кабачки весной по погодным условиям и лунному календарю.

Что сделать перед посевом кабачков, чтобы всходы были идеальные.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
