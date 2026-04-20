Какие сорта чеснока лучшие для посадки весной 2026: большой урожай гарантирован

Посадка качественного сорта чеснока.

Чеснок — одна из базовых культур на украинском огороде. Но для того, чтобы собрать щедрый урожай в этом сезоне, стоит начать с главного — выбрать правильный сорт овоща. От этого будет зависеть не только размер головок, но и устойчивость растения к болезням и капризам погоды.

Новини.LIVE рассказывает, какой чеснок посадить весной 2026 года, чтобы урожай был действительно фантастический.

Три сорта чеснока, которые стоит выбрать для весенней посадки

Сорт "Гулливер"

Этот сорт давно заслужил доверие огородников, ведь сочетает в себе высокую урожайность и неприхотливость. "Гулливер" формирует крупные головки весом до 100-120 г. В каждой всего несколько зубчиков, но они крупные, плотные и имеют насыщенный острый вкус.

Основные преимущества сорта:

крупные головки чеснока товарного вида;

устойчивость к болезням и грибковым инфекциям;

хорошо переносит жару, холод и перепады температур;

долго хранится без потери качества.

Сорт "Дюшес"

Этот сорт украинской селекции радует чрезвычайно ранним урожаем. "Дюшес" формирует округлые, немного приплюснутые головки среднего размера с характерными фиолетовыми прожилками. Внутри — крупные зубчики с выраженным ароматом и острым вкусом. Хорошо подходит как для ежедневных блюд, так и для консервации.

Читайте также:

Что делает этот сорт особенным:

раннее созревание;

стабильная урожайность даже при нестабильной погоде;

хорошая адаптация к климату Украины;

универсальность в использовании.

Сорт "Ярус"

Это среднеранний сорт польской селекции. Считается высокоурожайным и подходит для длительного хранения. "Ярус" формирует плотные белые головки среднего размера с большим количеством зубчиков. Вкус — острый и насыщенный. Его можно потреблять свежим или использовать для приготовления горячих блюд и консервации.

Преимущества сорта:

высокая урожайность;

не образует стрелок, что упрощает уход;

отличная устойчивость к заболеваниям;

длительное хранение — до следующего сезона;

не теряет вкус и свойства даже после длительного хранения.

