Когда сажать яровой чеснок весной 2026 — лунный календарь и секреты большого урожая

Одна из первых культур , которую весной высаживают на огороде, — яровой чеснок. Растение неприхотливо, но имеет важное условие — правильное время посадки. Многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь. Тогда можно получить крупные головки с насыщенным вкусом и ароматом.

Когда сажать яровой чеснок весной 2026 года, чтобы получить щедрый урожай.

Когда сажать яровой чеснок весной — погодные условия

Обычно оптимальный период для посадки наступает в конце марта или начале апреля. Не стоит спешить сажать яровой чеснок. Чтобы выбрать правильное время и не опоздать, ориентируйтесь на почву. Земля должна прогреться от +5 до +7°C. Именно в таких условиях зубчики быстро формируют корневую систему и начинают активно расти.

Когда сажать яровой чеснок — лунный календарь на март и апрель 2026 года

Многие дачники планируют работы на огороде по лунному календарю, ведь считается, что фазы Луны влияют на развитие растений.

Самые благоприятные дни для посадки ярового чеснока весной 2026 года:

март — 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31;

апрель — 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15.

В эти дни растения быстрее укореняются, лучше растут и формируют более сильные головки.

Как подготовить зубчики чеснока к посадке

Урожайность напрямую зависит от подготовки посадочного материала. Подготовить яровой чеснок к высадке в открытый грунт очень просто:

Выбирайте только большие, плотные головки без признаков гнили, плесени или повреждений. За неделю до посадки охладите головки в холодильнике. Это поможет активизировать рост. Перед посадкой разделите головки на зубчики и выберите самые большие. Именно они дают более сильные растения и крупные головки. Для профилактики болезней зубчики следует замочить в слабом растворе марганцовки на 20-30 мин. После замачивания зубчики немного подсушивают и сразу высаживают в подготовленную почву.

Где лучше сажать яровой чеснок

Чтобы собрать большой урожай ярового чеснока, помните:

Растение любит хорошо освещенные участки, а в тени растет значительно хуже и формирует мелкие головки. Грядка должна быть защищена от сильного ветра. Почва должна быть рыхлой, легкой и хорошо дренированной. Лучше всего эта культура растет на супесчаных или суглинистых почвах с нейтральной кислотностью. Перед посадкой землю перекапывают примерно на 25-30 см и добавляют перегной или компост. Чеснок хорошо растет после бобовых культур, капусты или зелени. А вот после лука, картофеля или самого чеснока его сажать не стоит.

