Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Чеснок не подведет — одна подкормка делает головки огромными

Чеснок не подведет — одна подкормка делает головки огромными

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 07:12
Какое удобрение внести по снегу, чтобы чеснок вырос крупным - советы огородникам
Грядка чеснока под снегом. Фото: iStockphoto

Ранняя подкормка чеснока по снегу обеспечивает растению быстрое питание и помогает сформировать значительно большие и плотные головки. Тающий снег равномерно переносит удобрение в почву, поэтому корни получают питательные вещества без риска ожогов.

Новини.LIVE объясняет, что рассыпать по снегу и как выполнить подкормку так, чтобы чеснок вырос большим и крепким.

Реклама
Читайте также:

Почему чесноку важна подкормка именно по снегу

Чеснок формирует размер головки в зависимости от количества листьев. Именно поэтому азотные удобрения в начале сезона дают мощный толчок роста и обеспечивают растению крепкий старт. Ранняя подкормка активизирует развитие корневой системы, благодаря чему растение быстрее включается в рост после зимы.

Что стоит рассыпать по снегу

  • Комплексные азотные смеси (NPK) — для развития листьев;
  • Гранулированные удобрения с азотом — легко усваиваются;
  • Сухой куриный помет в малых дозах.

Норма внесения: 50-70 г на м² или 1-2 ст. л. под куст.

Как работает подкормка через тающий снег

Тающий снег равномерно переносит гранулы в почву, где питательные вещества сразу попадают к корням. Это уменьшает риск ожогов и обеспечивает стабильное питание в период активного роста. Кроме того, талый снег действует как естественный растворитель, благодаря чему удобрение усваивается мягче и полнее, чем при обычном поливе.

Что сделать после подкормки

После того как снег сойдет:

  • легко разрыхлить почву вокруг рядков;
  • при необходимости слегка полить теплой водой;
  • следить за влажностью, чтобы растения не пересыхали.

Такой уход помогает чесноку быстрее формировать зеленую массу и дает плотные крупные головки.

Мы уже писали о том, как подкормить фиалку зимой для стабильного цветения.

Ранее сообщалось о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

Также мы объясняли то, как правильно использовать картон на участке и какие задачи он помогает решить.

снег удобрения советы чеснок эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации