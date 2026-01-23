Какое удобрение внести по снегу, чтобы чеснок вырос крупным - советы огородникам

Грядка чеснока под снегом. Фото: iStockphoto

Ранняя подкормка чеснока по снегу обеспечивает растению быстрое питание и помогает сформировать значительно большие и плотные головки. Тающий снег равномерно переносит удобрение в почву, поэтому корни получают питательные вещества без риска ожогов.

Новини.LIVE объясняет, что рассыпать по снегу и как выполнить подкормку так, чтобы чеснок вырос большим и крепким.

Реклама

Читайте также:

Почему чесноку важна подкормка именно по снегу

Чеснок формирует размер головки в зависимости от количества листьев. Именно поэтому азотные удобрения в начале сезона дают мощный толчок роста и обеспечивают растению крепкий старт. Ранняя подкормка активизирует развитие корневой системы, благодаря чему растение быстрее включается в рост после зимы.

Что стоит рассыпать по снегу

Комплексные азотные смеси (NPK) — для развития листьев;

Гранулированные удобрения с азотом — легко усваиваются;

Сухой куриный помет в малых дозах.

Норма внесения: 50-70 г на м² или 1-2 ст. л. под куст.

Как работает подкормка через тающий снег

Тающий снег равномерно переносит гранулы в почву, где питательные вещества сразу попадают к корням. Это уменьшает риск ожогов и обеспечивает стабильное питание в период активного роста. Кроме того, талый снег действует как естественный растворитель, благодаря чему удобрение усваивается мягче и полнее, чем при обычном поливе.

Что сделать после подкормки

После того как снег сойдет:

легко разрыхлить почву вокруг рядков;

при необходимости слегка полить теплой водой;

следить за влажностью, чтобы растения не пересыхали.

Такой уход помогает чесноку быстрее формировать зеленую массу и дает плотные крупные головки.

Мы уже писали о том, как подкормить фиалку зимой для стабильного цветения.

Ранее сообщалось о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

Также мы объясняли то, как правильно использовать картон на участке и какие задачи он помогает решить.