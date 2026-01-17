Как использовать картон на даче - мульча, компост, теплые грядки и защита деревьев

Картон на грядках. Фото: iStockphoto

Обычный картон может стать полезным ресурсом на даче — от мульчи до защиты деревьев и создания теплых грядок. Его легко взять бесплатно в магазинах и применить в хозяйстве.

Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать картон на участке и какие задачи он помогает решить.

Почему картон ценится на даче

Картон — доступный и безотходный материал, который имеет высокую углеродную составляющую. Он хорошо удерживает влагу, подавляет сорняки и постепенно разлагается, улучшая плодородие почвы. Именно поэтому дачники забирают его в магазинах и используют в течение всего сезона.

Где картон можно применить на участке

Как мульча для грядок и дорожек, чтобы уменьшить рост сорняков.

Как нижний слой для теплых грядок.

Как компонент для компоста — обеспечивает воздухопроницаемость и структуру.

Как защита для стволов молодых деревьев от морозов и грызунов.

Для создания бумажных стаканчиков под рассаду.

Как мульчировать картоном правильно

На землю укладывают целые листы картона и присыпают их слоем плодородного грунта или органики. Материал удерживает влагу, постепенно перегнивает и делает почву более рыхлой. Такой способ подходит как для грядок, так и для междурядий.

Другие полезные способы применения

Мелко нарезанный картон добавляют в компостную кучу для разрыхления.

В сезон дождей картон используют как временные садовые дорожки.

Обкладка стволов картоном защищает молодые деревья от промерзания и вредителей.

На что обратить внимание перед использованием

Перед работой картон нужно проверить: он не должен иметь остатков скотча, пластиковых наклеек или резких химических запахов. Единственный минус — под картоном могут появляться слизни и муравьи, но преимущества при этом значительно перевешивают.

