Головна Дім та город Картон працює краще за мульчу та компост — доведено городниками

Картон працює краще за мульчу та компост — доведено городниками

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 10:00
Як використовувати картон на дачі - мульча, компост, теплі грядки та захист дерев
Картон на грядках. Фото: iStockphoto

Звичайний картон може стати корисним ресурсом на дачі — від мульчі до захисту дерев і створення теплих грядок. Його легко взяти безкоштовно в магазинах і застосувати в господарстві.

Новини.LIVE пояснює, як правильно використовувати картон на ділянці та які завдання він допомагає вирішити.

Читайте також:

Чому картон цінується на дачі 

Картон — доступний і безвідходний матеріал, який має високу вуглецеву складову. Він добре утримує вологу, пригнічує бур’яни та поступово розкладається, покращуючи родючість ґрунту. Саме тому дачники забирають його в магазинах і використовують протягом усього сезону.

Де картон можна застосувати на ділянці

  • Як мульча для грядок і доріжок, щоб зменшити ріст бур’янів.
  • Як нижній шар для теплих грядок.
  • Як компонент для компосту — забезпечує повітропроникність і структуру.
  • Як захист для стовбурів молодих дерев від морозів і гризунів.
  • Для створення паперових стаканчиків під розсаду.

Як мульчувати картоном правильно 

На землю укладають цілі листи картону та присипають їх шаром родючого ґрунту або органіки. Матеріал утримує вологу, поступово перегниває та робить ґрунт більш пухким. Такий спосіб підходить як для грядок, так і для міжрядь.

Інші корисні способи застосування 

  • Дрібно нарізаний картон додають у компостну купу для розрихлення.
  • У сезон дощів картон використовують як тимчасові садові доріжки.
  • Обкладання стовбурів картоном захищає молоді дерева від промерзання та шкідників.

На що звернути увагу перед використанням 

Перед роботою картон потрібно перевірити: він не повинен мати залишків скотчу, пластикових наліпок чи різких хімічних запахів. Єдиний мінус — під картоном можуть з’являтися слимаки та мурахи, але переваги при цьому значно переважають.







Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
