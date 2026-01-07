Чи можна втратити врожай у високосний рік - міфи, ризики та поради городникам

Урожай моркви в саду. Фото: Pinterest

У високосний рік городники часто хвилюються, чи вплине додатковий день на ріст рослин і врожайність. Насправді ж значення мають інші фактори, а не сама дата у календарі.

Новини.LIVE пояснює, що саме змінюється у високосний рік та на що звернути увагу під час посадок і догляду.

Чи впливає високосний рік на врожайність

З наукової точки зору високосний рік не шкодить врожаю й не змінює цикли росту рослин. Додатковий день у лютому не впливає на погоду, ґрунт чи біологічні особливості культур. Основний вплив мають:

температура та кількість опадів;

якість ґрунту й добрива;

строки посіву та догляд.

Чому існує стільки прикмет

У народі високосний рік вважали "важким", тому й появилися міфи про слабкі врожаї. Але сучасні агрономи стверджують: якщо дотримуватися агротехніки, врожай буде таким самим, як у будь-який інший рік.

На що звернути увагу городникам

Попри відсутність прямого впливу, варто врахувати кілька практичних моментів:

Строки посіву визначайте за погодою, а не за прикметами.

Удобрення та поливи дотримуйтеся режиму для конкретної культури.

Захист від шкідників плануйте завчасно — їхня активність залежить від температури.

Сівозміна та якісний ґрунт дають куди більше результату, ніж "особливість року".

Високосний рік не несе загроз для врожаю. Успіх залежить від правильного догляду, своєчасних робіт і стабільних умов вирощування. Саме ці фактори, а не календар, визначають, яким буде сезон.

