Ідеї повторного використання пластикових кришок - декор, вироби, організація простору

Не викидайте кришки від пляшок — зробіть корисні вироби
Пластикові кришки легко перетворити на корисні й стильні речі для дому та подвір’я. Замість того щоб викидати, їх можна використовувати для декору, організації простору та дитячої творчості.
Новини.LIVE розповідає, як дати кришкам друге життя та створити з них практичні вироби.
Чому пластикові кришки — ідеальний матеріал для творчості
Кришки від пляшок міцні, різнокольорові, легко поєднуються між собою та не потребують спеціальних інструментів. Їх можна використовувати як для інтер’єрних виробів, так і для корисних побутових речей. Це доступний спосіб переробки, який допомагає зменшити кількість пластику вдома.
Ідеї, що подарують кришкам друге життя
Пластикові кришки підходять для створення як простих, так і складних виробів. Серед найпопулярніших варіантів:
- декоративна доріжка;
- шашки та настільні ігри;
- плафон або абажур для лампи;
- корзина для іграшок чи білизни;
- маленькі кошики;
- палітра для фарб;
- настінний годинник;
- дитячі іграшки;
- стріт-арт панно;
- садові фігури;
- яскравий килимок;
- підставки під чашки;
- штори з кришок;
- декор меблів;
- оригінальні кашпо;
- картини;
- біжутерія та аксесуари;
- настільні органайзери.
Де використовувати такі вироби
З кришок легко створити яскравий акцент у домі: прикрасити меблі, зробити корисні органайзери, оновити дитячий куточок або перетворити сад на арт-зону. Матеріал довговічний, стійкий до вологи та дуже легкий у роботі.
Чому варто спробувати
Повторне використання кришок — це не лише творчість, а й спосіб зменшити кількість пластикових відходів. Вироби можна робити разом із дітьми, використовувати для подарунків або для декору дому.
