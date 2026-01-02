Ідеї повторного використання пластикових кришок - декор, вироби, організація простору

Чоловік тримає пакет з пластиковими кришками. Фото: Freepik

Пластикові кришки легко перетворити на корисні й стильні речі для дому та подвір’я. Замість того щоб викидати, їх можна використовувати для декору, організації простору та дитячої творчості.

Новини.LIVE розповідає, як дати кришкам друге життя та створити з них практичні вироби.

Чому пластикові кришки — ідеальний матеріал для творчості

Кришки від пляшок міцні, різнокольорові, легко поєднуються між собою та не потребують спеціальних інструментів. Їх можна використовувати як для інтер’єрних виробів, так і для корисних побутових речей. Це доступний спосіб переробки, який допомагає зменшити кількість пластику вдома.

Ідеї, що подарують кришкам друге життя

Пластикові кришки підходять для створення як простих, так і складних виробів. Серед найпопулярніших варіантів:

декоративна доріжка;

шашки та настільні ігри;

плафон або абажур для лампи;

корзина для іграшок чи білизни;

маленькі кошики;

палітра для фарб;

настінний годинник;

дитячі іграшки;

стріт-арт панно;

садові фігури;

яскравий килимок;

підставки під чашки;

штори з кришок;

декор меблів;

оригінальні кашпо;

картини;

біжутерія та аксесуари;

настільні органайзери.

Де використовувати такі вироби

З кришок легко створити яскравий акцент у домі: прикрасити меблі, зробити корисні органайзери, оновити дитячий куточок або перетворити сад на арт-зону. Матеріал довговічний, стійкий до вологи та дуже легкий у роботі.

Чому варто спробувати

Повторне використання кришок — це не лише творчість, а й спосіб зменшити кількість пластикових відходів. Вироби можна робити разом із дітьми, використовувати для подарунків або для декору дому.

