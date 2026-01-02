Відео
Головна Дім та город Не викидайте кришки від пляшок — зробіть корисні вироби

Не викидайте кришки від пляшок — зробіть корисні вироби

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 23:45
Ідеї повторного використання пластикових кришок - декор, вироби, організація простору
Чоловік тримає пакет з пластиковими кришками. Фото: Freepik

Пластикові кришки легко перетворити на корисні й стильні речі для дому та подвір’я. Замість того щоб викидати, їх можна використовувати для декору, організації простору та дитячої творчості.

Новини.LIVE розповідає, як дати кришкам друге життя та створити з них практичні вироби.

Читайте також:

Чому пластикові кришки — ідеальний матеріал для творчості

Кришки від пляшок міцні, різнокольорові, легко поєднуються між собою та не потребують спеціальних інструментів. Їх можна використовувати як для інтер’єрних виробів, так і для корисних побутових речей. Це доступний спосіб переробки, який допомагає зменшити кількість пластику вдома.

Ідеї, що подарують кришкам друге життя

Пластикові кришки підходять для створення як простих, так і складних виробів. Серед найпопулярніших варіантів:

  • декоративна доріжка;
  • шашки та настільні ігри;
  • плафон або абажур для лампи;
  • корзина для іграшок чи білизни;
  • маленькі кошики;
  • палітра для фарб;
  • настінний годинник;
  • дитячі іграшки;
  • стріт-арт панно;
  • садові фігури;
  • яскравий килимок;
  • підставки під чашки;
  • штори з кришок;
  • декор меблів;
  • оригінальні кашпо;
  • картини;
  • біжутерія та аксесуари;
  • настільні органайзери.

Де використовувати такі вироби

З кришок легко створити яскравий акцент у домі: прикрасити меблі, зробити корисні органайзери, оновити дитячий куточок або перетворити сад на арт-зону. Матеріал довговічний, стійкий до вологи та дуже легкий у роботі.

Чому варто спробувати

Повторне використання кришок — це не лише творчість, а й спосіб зменшити кількість пластикових відходів. Вироби можна робити разом із дітьми, використовувати для подарунків або для декору дому.

Ми вже писали про те, у яких випадках зимова пересадка є необхідною.

Раніше пояснювали те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Детальніше розповідали про те, як легко розмножити різдвяний кактус у домашніх умовах.

лайфхаки поради город сад декор іграшки
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
