Україна
Головна Дім та город Стильний різдвяний декор з паперу — три найпростіші вироби

Стильний різдвяний декор з паперу — три найпростіші вироби

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 19:54
Як зробити різдвяний декор з паперу - зірки, янголи та сніжинки своїми руками
Різдвяний декор з паперу. Фото: Freepik

Паперові зірки, янголи та сніжинки — простий і недорогий спосіб швидко додати оселі святкового настрою. Виготовити такі прикраси можна за кілька хвилин і з мінімумом матеріалів.

Новини.LIVE розповідає, як швидко зробити стильний різдвяний декор з паперу своїми руками.

Читайте також:

Як зробити простий різдвяний декор з паперу

Паперовий декор — це бюджетний та універсальний спосіб прикрасити оселю до свят. Для більшості виробів достатньо лише паперу, ножиць і клею. Елементи легко адаптувати під будь-який стиль: від мінімалізму до традиційної різдвяної естетики.

Зірки з паперу

Щоб зробити святкові зірки, підготуйте крафтовий або декоративний папір.
Потрібно:

  • папір 30×15 см;
  • ножиці;
  • клей;
  • нитка або волосінь.

Складіть аркуш "гармошкою", перетягніть середину ниткою та склейте краї. Додайте петлю, щоб повісити прикрасу на вікно чи ялинку.

Янголи з паперу

Для янголів знадобляться два однакові аркуші, мотузка та дерев’яна намистина. Коротко:

  • складіть папір дрібними згинаннями;
  • нанизайте намистину на мотузку — це буде голова;
  • склейте деталі, сформувавши тіло та крила.

Такий декор добре підходить для підвісів або настільних композицій.

Сніжинки

Для об’ємних сніжинок використовуйте білий папір. Покроково:

  • складіть аркуш "гармошкою";
  • закріпіть центр степлером;
  • виріжте візерунок за шаблоном;
  • розгорніть і склейте краї.

Сніжинки виглядають ефектно завдяки об’єму та легко доповнюють зимовий декор.

Ми вже писали про те, як правильно розташувати ялинку, щоб посилити атмосферу дому та привернути удачу.

Раніше повідомлялося про те, які кольори цього сезону вважають найвдалішими для новорічного декору.

Також ми пояснювали те, як правильно розплутати гірлянду та не пошкодити проводи.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
