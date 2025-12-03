Де поставити ялинку за фен-шуй - як активувати удачу, гроші та гармонію в домі

Дівчина тримає новорічну ялинку. Фото: Freepik

Новорічна ялинка у фен-шуй вважається сильним енергетичним активатором, що здатний посилити фінанси, гармонію в родині та успіх у новому році. Важливо лише правильно вибрати місце для її встановлення.

Новини.LIVE розповідає, як правильно розташувати ялинку, щоб посилити атмосферу дому та привернути удачу.

Чому місце для ялинки має значення

У фен-шуй ялинка належить до стихії Дерева, а гірлянди додають енергію Вогню. Разом вони активують рух нової енергії, відкривають можливості та посилюють ті сфери, на які спрямована увага.

Де встановити ялинку для удачі й достатку

Схід — сім’я та здоров’я

Ялинка в східній частині дому посилює родинну підтримку, злагоду та емоційну стабільність. Це зона єдності та відновлення.

Південний схід — гроші та процвітання

Ідеальне місце для тих, хто хоче зміцнити бюджет і залучити нові можливості. Добре працюють золоті, зелені та фіолетові прикраси, що підсилюють енергію достатку.

Південь — слава, успіх, визнання

Тут ялинка допомагає проявити таланти, покращити репутацію та отримати підтримку в кар’єрі. Найсильніше "працюють" червоні й яскраві декоративні елементи.

Де ставити ялинку небажано

Північна зона — тут домінує стихія Води, яка приглушує енергію Дерева.

Спальня — активна енергетика ялинки заважає відпочинку.

Коридори та проходи — блокують вільний рух енергії та створюють дисгармонію.

Правильно встановлена ялинка допомагає налаштувати атмосферу дому, гармонізувати простір і підтримати ті наміри, з якими ви входите в новий рік.

