Як прикрасити туї на Новий рік 2026 - ідеї декору для подвір’я, гірлянди та новорічні прикраси

Як прикрасити туї на подвірʼї на Новий рік — прості ідеї
Туї можуть стати стильним новорічним декором на подвір’ї, якщо правильно підібрати прикраси. Є кілька простих і бюджетних способів, які зроблять ці дерева помітною частиною святкової композиції.
Новини.LIVE розповідає, як оформити туї до Нового року та створити казкову атмосферу у дворі.
Світлові гірлянди
Найшвидший спосіб перетворити туї на святковий акцент — обмотати їх зовнішніми гірляндами. Світло красиво підкреслює форму дерев і створює атмосферу навіть у темну пору доби. Підійдуть і звичайні, і ліхтарики з теплим сяйвом.
Кульки та ялинкові прикраси
Різнокольорові кульки роблять туї яскравими й помітними. Розміщуйте іграшки щільно та комбінуйте кольори — так декор виглядатиме об’ємніше. Можна використовувати як великі, так і дрібні кульки для різного ефекту.
Паперові фігурки
Бюджетний і дуже атмосферний варіант — прикраси з білого паперу. Ангели, сніжинки або вирізані гірлянди додають деревам легкості та зимової казковості. Їх легко зробити самостійно.
Комбінований декор
Поєднання світла, кульок і паперових прикрас дає найкращий результат. Туї виглядають об’ємно, святково та стають головним акцентом подвір’я. Додайте кілька ліхтарів або свічників поруч — і вся зона миттєво перетвориться на затишний новорічний куточок.
