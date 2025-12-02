Як прикрасити туї на Новий рік 2026 - ідеї декору для подвір’я, гірлянди та новорічні прикраси

Прикрашені туї у дворі. Фото: iStockphoto

Туї можуть стати стильним новорічним декором на подвір’ї, якщо правильно підібрати прикраси. Є кілька простих і бюджетних способів, які зроблять ці дерева помітною частиною святкової композиції.

Новини.LIVE розповідає, як оформити туї до Нового року та створити казкову атмосферу у дворі.

Світлові гірлянди

Найшвидший спосіб перетворити туї на святковий акцент — обмотати їх зовнішніми гірляндами. Світло красиво підкреслює форму дерев і створює атмосферу навіть у темну пору доби. Підійдуть і звичайні, і ліхтарики з теплим сяйвом.

Кульки та ялинкові прикраси

Різнокольорові кульки роблять туї яскравими й помітними. Розміщуйте іграшки щільно та комбінуйте кольори — так декор виглядатиме об’ємніше. Можна використовувати як великі, так і дрібні кульки для різного ефекту.

Паперові фігурки

Бюджетний і дуже атмосферний варіант — прикраси з білого паперу. Ангели, сніжинки або вирізані гірлянди додають деревам легкості та зимової казковості. Їх легко зробити самостійно.

Комбінований декор

Поєднання світла, кульок і паперових прикрас дає найкращий результат. Туї виглядають об’ємно, святково та стають головним акцентом подвір’я. Додайте кілька ліхтарів або свічників поруч — і вся зона миттєво перетвориться на затишний новорічний куточок.

