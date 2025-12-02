Как украсить туи на Новый год 2026 - идеи декора для двора, гирлянды и новогодние украшения

Как украсить туи во дворе на Новый год — простые идеи
Туи могут стать стильным новогодним декором во дворе, если правильно подобрать украшения. Есть несколько простых и бюджетных способов, которые сделают эти деревья заметной частью праздничной композиции.
Световые гирлянды
Самый быстрый способ превратить туи в праздничный акцент — обмотать их внешними гирляндами. Свет красиво подчеркивает форму деревьев и создает атмосферу даже в темное время суток. Подойдут и обычные, и фонарики с теплым сиянием.
Шарики и елочные украшения
Разноцветные шарики делают туи яркими и заметными. Размещайте игрушки плотно и комбинируйте цвета — так декор будет выглядеть объемнее. Можно использовать как крупные, так и мелкие шарики для разного эффекта.
Бумажные фигурки из бумаги
Бюджетный и очень атмосферный вариант — украшения из белой бумаги. Ангелы, снежинки или вырезанные гирлянды добавляют деревьям легкости и зимней сказочности. Их легко сделать самостоятельно.
Комбинированный декор
Сочетание света, шариков и бумажных украшений дает наилучший результат. Туи выглядят объемно, празднично и становятся главным акцентом двора. Добавьте несколько фонарей или подсвечников рядом — и вся зона мгновенно превратится в уютный новогодний уголок.
