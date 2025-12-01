Какие комнатные растения нельзя держать на подоконнике зимой из-за холода

Цветы на подоконнике. Фото: Freepik

Зимой холодный подоконник становится опасным местом для чувствительных комнатных растений — они вянут, сбрасывают листья и могут полностью погибнуть. Температурные перепады вредят корням и листьям.

Новини.LIVE объясняет, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.

Почему подоконник вредит зимой

Зимой подоконник становится одним из самых холодных мест в квартире: стекло промерзает, образуются сквозняки, а батарея создает резкие перепады температур. Именно такие условия больше всего вредят чувствительным комнатным растениям.

Какие растения страдают от зимнего холода

Фикус

Реагирует на холодный воздух опадением листьев. Даже несколько ночей у холодного стекла могут привести к сильному стрессу и ослаблению растения.

Не переносит сквозняков и низких температур. Из-за холода бутоны не раскрываются, листья темнеют и увядают.

Мгновенно реагирует на холод: края листьев сохнут, пластины скручиваются. Нуждается в тепле и высокой влажности.

Холодный воздух возле окна вызывает увядание и пожелтение листьев. Зимой лучше располагать его на расстоянии от стекла.

Холодный подоконник быстро переохлаждает корни, что может остановить рост и даже привести к гибели растения.

Как уберечь растения зимой

Переставьте их дальше от окон, используйте деревянные или пробковые подставки, избегайте резких перепадов температур и следите, чтобы горшки не касались холодной поверхности.

Подробнее рассказывали о том, как вырастить "темную лилию" и с чем ее совместить для стильной клумбы.