Как ухаживать за орхидеей зимой - правила полива, освещения и температуры для здорового цветка

Зимой орхидеи особенно нуждаются в заботе — холодный воздух, короткий день и сухость в помещении могут быстро ослабить растение. Чтобы сохранить его здоровым, важно правильно настроить полив, освещение и температуру.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поливать, освещать и содержать орхидеи в холодное время года.

Освещение

Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Лучше всего разместить их на восточных или западных окнах, избегая прямых солнечных лучей. В зимнее время растениям нужно 10-12 часов освещения, поэтому используйте фитолампы. Это поможет предотвратить вытягивание листьев и ослабление цветоносов.

Температура

Оптимальная температура для большинства видов зимой — +16...+18°C. Не ставьте горшки возле холодного стекла или под сквозняком. Если орхидея стоит на подоконнике, утеплите его подставкой или пенопластом, чтобы избежать переохлаждения корней.

Полив

Зимой орхидеи поливают раз в 1-2 недели, когда субстрат полностью высохнет.

Лучший способ — погрузить горшок в теплую воду (+30°C) на 10-20 минут.

Обязательно сливайте остатки воды, чтобы не было застоя.

Используйте мягкую воду — фильтрованную, кипяченую или дождевую.

Влажность и уход

Орхидеи нуждаются в 60-70% влажности, но могут расти и при 40-50%. Для этого:

ставьте горшок на поддон с мокрым керамзитом;

опрыскивайте воздух вокруг растения, но не саму орхидею;

в период покоя прекратите подкормки — растению нужен отдых.

