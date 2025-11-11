Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Зимний уход за орхидеями — как сохранить цветок здоровым

Зимний уход за орхидеями — как сохранить цветок здоровым

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 16:54
обновлено: 16:56
Как ухаживать за орхидеей зимой - правила полива, освещения и температуры для здорового цветка
Орхидея цветет в доме. Фото: Freepik

Зимой орхидеи особенно нуждаются в заботе — холодный воздух, короткий день и сухость в помещении могут быстро ослабить растение. Чтобы сохранить его здоровым, важно правильно настроить полив, освещение и температуру.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поливать, освещать и содержать орхидеи в холодное время года.

Реклама
Читайте также:

Освещение

Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Лучше всего разместить их на восточных или западных окнах, избегая прямых солнечных лучей. В зимнее время растениям нужно 10-12 часов освещения, поэтому используйте фитолампы. Это поможет предотвратить вытягивание листьев и ослабление цветоносов.

Температура

Оптимальная температура для большинства видов зимой — +16...+18°C. Не ставьте горшки возле холодного стекла или под сквозняком. Если орхидея стоит на подоконнике, утеплите его подставкой или пенопластом, чтобы избежать переохлаждения корней.

Полив

Зимой орхидеи поливают раз в 1-2 недели, когда субстрат полностью высохнет.

  • Лучший способ — погрузить горшок в теплую воду (+30°C) на 10-20 минут.
  • Обязательно сливайте остатки воды, чтобы не было застоя.
  • Используйте мягкую воду — фильтрованную, кипяченую или дождевую.

Влажность и уход

Орхидеи нуждаются в 60-70% влажности, но могут расти и при 40-50%. Для этого:

  • ставьте горшок на поддон с мокрым керамзитом;
  • опрыскивайте воздух вокруг растения, но не саму орхидею;
  • в период покоя прекратите подкормки — растению нужен отдых.

Мы уже писали о том, как приготовить эффективное домашнее удобрение для бегонии.

Ранее сообщалось о том, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома.

Также мы объясняли то, какие растения станут идеальными соседями для пионов.

растения цветы советы орхидея дом эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации