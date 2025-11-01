Чем подкормить бегонию для обильного цветения - эффективный раствор из древесной золы

Человек ухаживает за бегонией. Фото: House Digest

Бегония может радовать ярким и продолжительным цветением, если правильно подкармливать ее во время бутонизации. Один простой раствор из природных компонентов поможет цветку "проснуться" и укрыться бутонами уже после нескольких поливов.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить эффективное домашнее удобрение для бегонии, чтобы она цвела обильно и долго.

Реклама

Читайте также:

Когда и как подкармливать бегонию

Начинать подкормку нужно с момента появления первых бутонов.

Делать это стоит дважды в месяц, чтобы поддержать цветение в течение всего сезона.

Выбирайте удобрения, где преобладают фосфор и калий — именно они отвечают за образование цветков.

Простое домашнее удобрение

Смешайте 3 столовые ложки древесной золы с 1 литром отстоянной воды.

Настаивайте 7 дней, затем используйте для полива.

После 1-2 подкормок бегония "проснется" и покроется бутонами.

Уход во время цветения

Поливайте часто, но небольшими порциями — без застоя воды.

Обеспечьте рассеянный свет: прямые солнечные лучи вредят листьям.

Следите, чтобы воздух не был сухим — увлажняйте его рядом с вазоном.

Древесная зола — натуральный источник калия и фосфора. Она стимулирует развитие бутонов и делает цветение пышным, не вредя корням. После нескольких поливов цветок буквально "утонет" в бутонах.

Мы уже писали о том, когда и как правильно обрезать розы.

Ранее сообщалось о том, как пересадить гортензию без стресса для растения.

Также мы объясняли то, как правильно посадить редиску в контейнерах.