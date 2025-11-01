Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Подкормите бегонию так — и она зацветет, как никогда раньше

Подкормите бегонию так — и она зацветет, как никогда раньше

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 16:54
обновлено: 04:44
Чем подкормить бегонию для обильного цветения - эффективный раствор из древесной золы
Человек ухаживает за бегонией. Фото: House Digest

Бегония может радовать ярким и продолжительным цветением, если правильно подкармливать ее во время бутонизации. Один простой раствор из природных компонентов поможет цветку "проснуться" и укрыться бутонами уже после нескольких поливов.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить эффективное домашнее удобрение для бегонии, чтобы она цвела обильно и долго.

Реклама
Читайте также:

Когда и как подкармливать бегонию

  • Начинать подкормку нужно с момента появления первых бутонов.
  • Делать это стоит дважды в месяц, чтобы поддержать цветение в течение всего сезона.
  • Выбирайте удобрения, где преобладают фосфор и калий — именно они отвечают за образование цветков.

Простое домашнее удобрение

  • Смешайте 3 столовые ложки древесной золы с 1 литром отстоянной воды.
  • Настаивайте 7 дней, затем используйте для полива.
  • После 1-2 подкормок бегония "проснется" и покроется бутонами.

Уход во время цветения

  • Поливайте часто, но небольшими порциями — без застоя воды.
  • Обеспечьте рассеянный свет: прямые солнечные лучи вредят листьям.
  • Следите, чтобы воздух не был сухим — увлажняйте его рядом с вазоном.

Древесная зола — натуральный источник калия и фосфора. Она стимулирует развитие бутонов и делает цветение пышным, не вредя корням. После нескольких поливов цветок буквально "утонет" в бутонах.

Мы уже писали о том, когда и как правильно обрезать розы.

Ранее сообщалось о том, как пересадить гортензию без стресса для растения.

Также мы объясняли то, как правильно посадить редиску в контейнерах.

растения цветы советы подкормка эффективные способы бегония
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации