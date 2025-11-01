Чем подкормить бегонию для обильного цветения - эффективный раствор из древесной золы

Подкормите бегонию так — и она зацветет, как никогда раньше
Бегония может радовать ярким и продолжительным цветением, если правильно подкармливать ее во время бутонизации. Один простой раствор из природных компонентов поможет цветку "проснуться" и укрыться бутонами уже после нескольких поливов.
рассказывает, как приготовить эффективное домашнее удобрение для бегонии, чтобы она цвела обильно и долго.
Когда и как подкармливать бегонию
- Начинать подкормку нужно с момента появления первых бутонов.
- Делать это стоит дважды в месяц, чтобы поддержать цветение в течение всего сезона.
- Выбирайте удобрения, где преобладают фосфор и калий — именно они отвечают за образование цветков.
Простое домашнее удобрение
- Смешайте 3 столовые ложки древесной золы с 1 литром отстоянной воды.
- Настаивайте 7 дней, затем используйте для полива.
- После 1-2 подкормок бегония "проснется" и покроется бутонами.
Уход во время цветения
- Поливайте часто, но небольшими порциями — без застоя воды.
- Обеспечьте рассеянный свет: прямые солнечные лучи вредят листьям.
- Следите, чтобы воздух не был сухим — увлажняйте его рядом с вазоном.
Древесная зола — натуральный источник калия и фосфора. Она стимулирует развитие бутонов и делает цветение пышным, не вредя корням. После нескольких поливов цветок буквально "утонет" в бутонах.
