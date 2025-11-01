Відео
Головна Дім та город Підживіть бегонію так — і вона зацвіте, як ніколи раніше

Підживіть бегонію так — і вона зацвіте, як ніколи раніше

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 16:54
Оновлено: 04:44
Чим підживити бегонію для рясного цвітіння - ефективний розчин із деревного попелу
Людина доглядає бегонію. Фото: House Digest

Бегонія може тішити яскравим і тривалим цвітінням, якщо правильно підживлювати її під час бутонізації. Один простий розчин із природних компонентів допоможе квітці "прокинутися" й укритися бутонами вже після кількох поливів.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати ефективне домашнє добриво для бегонії, щоб вона цвіла рясно й довго.

Коли і як підживлювати бегонію

  • Починати підживлення потрібно з моменту появи перших бутонів.
  • Робити це варто двічі на місяць, щоб підтримати цвітіння протягом усього сезону.
  • Обирайте добрива, де переважають фосфор і калій — саме вони відповідають за утворення квіток.

Просте домашнє добриво

  • Змішайте 3 столові ложки деревного попелу з 1 літром відстояної води.
  • Настоюйте 7 днів, потім використовуйте для поливу.
  • Після 1-2 підживлень бегонія "прокинеться" й покриється бутонами.

Догляд під час цвітіння

  • Поливайте часто, але невеликими порціями — без застою води.
  • Забезпечте розсіяне світло: прямі сонячні промені шкодять листю.
  • Слідкуйте, щоб повітря не було сухим — зволожуйте його поруч із вазоном.

Деревний попіл — натуральне джерело калію та фосфору. Він стимулює розвиток бутонів і робить цвітіння пишним, не шкодячи корінню. Після кількох поливів квітка буквально "потоне" у бутонах.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
