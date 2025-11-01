Чим підживити бегонію для рясного цвітіння - ефективний розчин із деревного попелу

Людина доглядає бегонію. Фото: House Digest

Бегонія може тішити яскравим і тривалим цвітінням, якщо правильно підживлювати її під час бутонізації. Один простий розчин із природних компонентів допоможе квітці "прокинутися" й укритися бутонами вже після кількох поливів.

розповідає, як приготувати ефективне домашнє добриво для бегонії, щоб вона цвіла рясно й довго.

Коли і як підживлювати бегонію

Починати підживлення потрібно з моменту появи перших бутонів.

Робити це варто двічі на місяць, щоб підтримати цвітіння протягом усього сезону.

Обирайте добрива, де переважають фосфор і калій — саме вони відповідають за утворення квіток.

Просте домашнє добриво

Змішайте 3 столові ложки деревного попелу з 1 літром відстояної води.

Настоюйте 7 днів, потім використовуйте для поливу.

Після 1-2 підживлень бегонія "прокинеться" й покриється бутонами.

Догляд під час цвітіння

Поливайте часто, але невеликими порціями — без застою води.

Забезпечте розсіяне світло: прямі сонячні промені шкодять листю.

Слідкуйте, щоб повітря не було сухим — зволожуйте його поруч із вазоном.

Деревний попіл — натуральне джерело калію та фосфору. Він стимулює розвиток бутонів і робить цвітіння пишним, не шкодячи корінню. Після кількох поливів квітка буквально "потоне" у бутонах.

