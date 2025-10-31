Відео
Україна
Пересадка гортензії — як уникнути хлорозу та стресу рослини

Пересадка гортензії — як уникнути хлорозу та стресу рослини

Дата публікації: 31 жовтня 2025 14:37
Оновлено: 19:06
Як пересадити гортензію, щоб вона не захворіла на хлороз - поради садівникам
Людина пересаджує гортензію. Фото: Pinterest

Гортензія — примхлива красуня, яка потребує особливого догляду. Під час пересаджування важливо правильно обрати ґрунт і не пошкодити коріння, щоб рослина не захворіла.

Новини.LIVE розповідає, як пересадити гортензію без стресу для рослини та уникнути хлорозу.

Читайте також:

На що звернути увагу перед пересадкою

Гортензії потрібен кислий ґрунт — показник кислотності pH 3-5. Якщо земля нейтральна або лужна, рослина швидко починає хворіти, листя жовтіє — це ознака хлорозу. Щоб цього не сталося, використовуйте готовий кислий субстрат або компост для рододендронів.

Як пересадити без стресу

  • Акуратно розімніть земляну грудку руками, щоб коріння легше прижилось.
  • Не промивайте коріння — старий ґрунт допоможе адаптуватися до нового середовища.
  • Заповніть усі порожнини навколо коренів кислим субстратом і трохи утрамбуйте землю.
  • Після пересадки злегка полийте й поставте горщик або клумбу в півтінь.

Догляд після пересадки

Перші два тижні рослину краще тримати у півтіні, поки вона відновлює кореневу систему. Якщо погода суха, зволожуйте ґрунт лише навколо стовбура. За дотримання цих правил гортензія легко адаптується, не захворіє на хлороз і вже наступного сезону порадує розкішним цвітінням.

Ми вже писали про те, чим замінити побілку восени.

Раніше пояснювали те, які дерева та кущі не можна обрізати восени.

Детальніше розповідали про те, як правильно мульчувати дерева та кущі.

хвороба квіти поради сад будинок гортензія
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
