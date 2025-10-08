Відео
Україна
Головна Дім та город Не поспішайте викидати петунію — ось що зробити восени

Не поспішайте викидати петунію — ось що зробити восени

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 01:12
Як зберегти петунію взимку - прості способи, щоб квітка знову зацвіла навесні
Жінка доглядає за петуніями. Фото: Pinterest

Петунія може радувати яскравими квітами не лише влітку. Якщо восени правильно підготувати рослину, вона спокійно переживе холодний сезон і навесні знову зацвіте. Головне — дотриматися кількох простих правил.

Новини.LIVE ділиться порадами садівників, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.

Читайте також:

Пересадіть петунію

Восени обережно викопайте квітку, обріжте зелену масу, залишивши пагони до 10 см. Пересадіть у горщик зі свіжим родючим ґрунтом. Протягом двох тижнів тримайте у теплому місці, доки рослина вкорениться. Потім перенесіть на утеплений балкон або лоджію з температурою близько +10 °C. Головне — не допустити пересихання землі.

Живцювання

Наріжте живці завдовжки приблизно 10 см і посадіть їх у легкий, пухкий субстрат або вологий пісок. Тримайте живці в тих самих умовах, що й основну рослину — з температурою близько +10...+12 °C і розсіяним світлом. Якщо петунія зимуватиме в теплі, вона продовжить повільно рости, тому іноді варто підживити її слабким розчином добрива, щоб укорінення пройшло швидше.

Важливі умови зимівлі петунії

Щоб рослина благополучно пережила холодний сезон, дотримуйтесь кількох простих правил:

  • Світло: не менше 8-10 годин розсіяного освітлення щодня.
  • Полив: раз на 10-14 днів, тільки після підсихання верхнього шару ґрунту.
  • Температура: оптимально — +10…+12 °C без різких перепадів.
  • Ґрунт: легкий, родючий, із дренажем, щоб не застоювалась волога.
  • Підживлення: у теплих умовах раз на місяць слабким розчином добрива.

Ми вже писали про те, які квіти не можна обрізати восени.

Раніше пояснювали те, як відновити орхідею з сухим корінням.

Детальніше розповідали про те, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
