Як зберегти петунію взимку - прості способи, щоб квітка знову зацвіла навесні

Не поспішайте викидати петунію — ось що зробити восени
Петунія може радувати яскравими квітами не лише влітку. Якщо восени правильно підготувати рослину, вона спокійно переживе холодний сезон і навесні знову зацвіте. Головне — дотриматися кількох простих правил.
Новини.LIVE ділиться порадами садівників, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.
Пересадіть петунію
Восени обережно викопайте квітку, обріжте зелену масу, залишивши пагони до 10 см. Пересадіть у горщик зі свіжим родючим ґрунтом. Протягом двох тижнів тримайте у теплому місці, доки рослина вкорениться. Потім перенесіть на утеплений балкон або лоджію з температурою близько +10 °C. Головне — не допустити пересихання землі.
Живцювання
Наріжте живці завдовжки приблизно 10 см і посадіть їх у легкий, пухкий субстрат або вологий пісок. Тримайте живці в тих самих умовах, що й основну рослину — з температурою близько +10...+12 °C і розсіяним світлом. Якщо петунія зимуватиме в теплі, вона продовжить повільно рости, тому іноді варто підживити її слабким розчином добрива, щоб укорінення пройшло швидше.
Важливі умови зимівлі петунії
Щоб рослина благополучно пережила холодний сезон, дотримуйтесь кількох простих правил:
- Світло: не менше 8-10 годин розсіяного освітлення щодня.
- Полив: раз на 10-14 днів, тільки після підсихання верхнього шару ґрунту.
- Температура: оптимально — +10…+12 °C без різких перепадів.
- Ґрунт: легкий, родючий, із дренажем, щоб не застоювалась волога.
- Підживлення: у теплих умовах раз на місяць слабким розчином добрива.
