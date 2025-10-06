Які квіти не можна зрізати восени, щоб вони зацвіли навесні - поради садівників

Квіти в саду. Фото: Pinterest

Восени садівники часто поспішають обрізати всі кущі, готуючи їх до зими. Але деякі рослини після цього можуть не зацвісти навесні. Експерти назвали чотири популярні квітки, які краще залишити в спокої до весни.

Новини.LIVE ділиться порадами, які квіти не можна обрізати восени, щоб не зіпсувати майбутнє цвітіння.

Гортензія

Не всі види гортензії потребують осінньої обрізки. Якщо зрізати пагони надто рано, рослина втратить бруньки й не дасть квітів. Зачекайте до завершення цвітіння навесні.

Наперстянка

Ці дворічні квіти формують насіння наприкінці сезону. Якщо обрізати стебла восени, вони не встигнуть розсіятись і не з’являться наступного року.

Азалія

Бутони азалії формуються ще влітку. Обрізавши гілки восени, ви фактично знищите майбутнє цвітіння. Оптимальний час для обрізання — одразу після весняного цвітіння.

Форзиція

Ця рослина закладає бруньки вже в середині літа. Будь-яке обрізання восени позбавить її квітів. Найкраще підрізати форзицію одразу після цвітіння навесні.

Не поспішайте з обрізанням після закінчення сезону. Краще залишити рослини на зиму у природному стані, щоб вони накопичили сили. Навесні, коли мине загроза морозів, можна провести легке формування кущів — тоді сад віддячить рясним і здоровим цвітінням

