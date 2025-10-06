Відео
Україна
Не зрізайте ці квіти восени — інакше весною вони не зацвітуть

Не зрізайте ці квіти восени — інакше весною вони не зацвітуть

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 16:54
Які квіти не можна зрізати восени, щоб вони зацвіли навесні - поради садівників
Квіти в саду. Фото: Pinterest

Восени садівники часто поспішають обрізати всі кущі, готуючи їх до зими. Але деякі рослини після цього можуть не зацвісти навесні. Експерти назвали чотири популярні квітки, які краще залишити в спокої до весни.

Новини.LIVE ділиться порадами, які квіти не можна обрізати восени, щоб не зіпсувати майбутнє цвітіння.

Читайте також:

Гортензія

Не всі види гортензії потребують осінньої обрізки. Якщо зрізати пагони надто рано, рослина втратить бруньки й не дасть квітів. Зачекайте до завершення цвітіння навесні.

Наперстянка

Ці дворічні квіти формують насіння наприкінці сезону. Якщо обрізати стебла восени, вони не встигнуть розсіятись і не з’являться наступного року.

Азалія

Бутони азалії формуються ще влітку. Обрізавши гілки восени, ви фактично знищите майбутнє цвітіння. Оптимальний час для обрізання — одразу після весняного цвітіння.

Форзиція

Ця рослина закладає бруньки вже в середині літа. Будь-яке обрізання восени позбавить її квітів. Найкраще підрізати форзицію одразу після цвітіння навесні.

Не поспішайте з обрізанням після закінчення сезону. Краще залишити рослини на зиму у природному стані, щоб вони накопичили сили. Навесні, коли мине загроза морозів, можна провести легке формування кущів — тоді сад віддячить рясним і здоровим цвітінням

Ми вже писали про те, коли садити осінні квіти у жовтні 2025.

Раніше повідомлялося про те, як правильно обрізати бородаті іриси восени.

Також ми пояснювали те, чому варто висівати чорнобривці під зиму.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
