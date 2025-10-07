Какие цветы нельзя срезать осенью, чтобы они зацвели весной - советы садоводов

Цветы в саду. Фото: Pinterest

Осенью садоводы часто спешат обрезать все кусты, готовя их к зиме. Но некоторые растения после этого могут не зацвести весной. Эксперты назвали четыре популярных цветка, которые лучше оставить в покое до весны.

Новини.LIVE делится советами, какие цветы нельзя обрезать осенью, чтобы не испортить будущее цветение.

Гортензия

Не все виды гортензии нуждаются в осенней обрезке. Если срезать побеги слишком рано, растение потеряет почки и не даст цветов. Подождите до завершения цветения весной.

Наперстянка

Эти двухлетние цветы формируют семена в конце сезона. Если обрезать стебли осенью, они не успеют рассеяться и не появятся в следующем году.

Азалия

Бутоны азалии формируются еще летом. Обрезав ветви осенью, вы фактически уничтожите будущее цветение. Оптимальное время для обрезки — сразу после весеннего цветения.

Форзиция

Это растение закладывает почки уже в середине лета. Любая обрезка осенью лишит его цветов. Лучше всего подрезать форзицию сразу после цветения весной.

Не спешите с обрезкой после окончания сезона. Лучше оставить растения на зиму в естественном состоянии, чтобы они накопили силы. Весной, когда минует угроза морозов, можно провести легкое формирование кустов — тогда сад отблагодарит обильным и здоровым цветением

