Как подготовить пеларгонию к зиме - уход, обрезка, температура и полив

Пеларгония перед зимовкой — как сохранить здоровье и цветение
Чтобы пеларгония не потеряла силу после лета, ее нужно правильно подготовить к зимовке. Это сохранит растение здоровым и гарантирует новое цветение весной.
Новини.LIVE рассказывает, как подготовить пеларгонию к зиме, чтобы она пережила холода без потерь.
Осмотр и профилактика
Перед тем как заносить пеларгонию в дом, внимательно осмотрите ее на наличие вредителей или пятен на листьях. Проведите профилактическое опрыскивание инсектоакарицидом и фунгицидом, чтобы предотвратить появление клещей и грибковых болезней. После этого дайте вазону постоять 1-2 дня на карантине, отдельно от других растений.
Условия для зимовки
Пеларгония лучше переносит прохладу, чем жару. Оптимальная температура зимой — +10...+15 °С, без резких колебаний. Полив ограничьте до одного раза в 10-14 дней, лишь после подсыхания почвы. Поставьте горшок на светлый подоконник подальше от батарей и не вносите удобрения до весны.
Уход перед отдыхом
- Обрежьте побеги до 10-15 см, оставив несколько почек.
- Удалите бутоны, увядшие листья и слабые ветки.
- Проверьте корневую шейку на наличие гнили — при необходимости обработайте фунгицидом.
- Следите, чтобы растение имело достаточно света и не пересыхало.
Правильная подготовка пеларгонии осенью — залог ее красоты весной. Придерживайтесь простых правил зимовки, и уже с первым теплом растение снова порадует обильным, здоровым цветением.
