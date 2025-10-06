Как подготовить пеларгонию к зиме - уход, обрезка, температура и полив

Пеларгония в горшке. Фото: Pixabay

Чтобы пеларгония не потеряла силу после лета, ее нужно правильно подготовить к зимовке. Это сохранит растение здоровым и гарантирует новое цветение весной.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить пеларгонию к зиме, чтобы она пережила холода без потерь.

Реклама

Читайте также:

Осмотр и профилактика

Перед тем как заносить пеларгонию в дом, внимательно осмотрите ее на наличие вредителей или пятен на листьях. Проведите профилактическое опрыскивание инсектоакарицидом и фунгицидом, чтобы предотвратить появление клещей и грибковых болезней. После этого дайте вазону постоять 1-2 дня на карантине, отдельно от других растений.

Условия для зимовки

Пеларгония лучше переносит прохладу, чем жару. Оптимальная температура зимой — +10...+15 °С, без резких колебаний. Полив ограничьте до одного раза в 10-14 дней, лишь после подсыхания почвы. Поставьте горшок на светлый подоконник подальше от батарей и не вносите удобрения до весны.

Уход перед отдыхом

Обрежьте побеги до 10-15 см, оставив несколько почек.

Удалите бутоны, увядшие листья и слабые ветки.

Проверьте корневую шейку на наличие гнили — при необходимости обработайте фунгицидом.

Следите, чтобы растение имело достаточно света и не пересыхало.

Правильная подготовка пеларгонии осенью — залог ее красоты весной. Придерживайтесь простых правил зимовки, и уже с первым теплом растение снова порадует обильным, здоровым цветением.

Мы объясняли то, как вырастить многолетний декоративный мак в саду.

Также рассказывали о том, зачем сажать бархатцы под зиму.

Ранее сообщалось о том, как ухаживать за астильбой осенью.