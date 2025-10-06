Відео
Головна Дім та город Пеларгонія перед зимівлею — як зберегти здоров’я та цвітіння

Пеларгонія перед зимівлею — як зберегти здоров’я та цвітіння

Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:00
Як підготувати пеларгонію до зимівлі - догляд, обрізка, температура та полив
Пеларгонія у горщику. Фото: Pixabay

Щоб пеларгонія не втратила силу після літа, її потрібно правильно підготувати до зимівлі. Це збереже рослину здоровою і гарантує нове цвітіння навесні.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати пеларгонію до зими, щоб вона пережила холод без втрат.

Читайте також:

Огляд і профілактика

Перед тим як заносити пеларгонію в дім, уважно огляньте її на наявність шкідників чи плям на листі. Проведіть профілактичне обприскування інсектоакарицидом і фунгіцидом, щоб запобігти появі кліщів і грибкових хвороб. Після цього дайте вазону постояти 1-2 дні на карантині, окремо від інших рослин.

Умови для зимівлі

Пеларгонія краще переносить прохолоду, ніж спеку. Оптимальна температура взимку — +10…+15 °C, без різких коливань. Полив обмежте до одного разу на 10-14 днів, лише після підсихання ґрунту. Поставте горщик на світле підвіконня подалі від батарей і не вносьте добрива до весни.

Догляд перед відпочинком

  • Обріжте пагони до 10-15 см, залишивши кілька бруньок.
  • Видаліть бутони, зів’яле листя та слабкі гілки.
  • Перевірте кореневу шийку на наявність гнилі — за потреби обробіть фунгіцидом.
  • Слідкуйте, щоб рослина мала достатньо світла й не пересихала.

Правильна підготовка пеларгонії восени — запорука її краси навесні. Дотримуйтеся простих правил зимівлі, і вже з першим теплом рослина знову потішить рясним, здоровим цвітінням.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
