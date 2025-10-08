Как сохранить петунию зимой - простые способы, чтобы цветок снова зацвел весной

Не спешите выбрасывать петунию — вот что сделать осенью
Петуния может радовать яркими цветами не только летом. Если осенью правильно подготовить растение, оно спокойно переживет холодный сезон и весной снова зацветет. Главное — соблюсти несколько простых правил.
Новини.LIVE делится советами садоводов, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.
Пересадите петунию
Осенью осторожно выкопайте цветок, обрежьте зеленую массу, оставив побеги до 10 см. Пересадите в горшок со свежим плодородным грунтом. В течение двух недель держите в теплом месте, пока растение укоренится. Затем перенесите на утепленный балкон или лоджию с температурой около +10 °С. Главное — не допустить пересыхания земли.
Черенкование
Нарежьте черенки длиной примерно 10 см и посадите их в легкий, рыхлый субстрат или влажный песок. Держите черенки в тех же условиях, что и основное растение — с температурой около +10...+12 °С и рассеянным светом. Если петуния будет зимовать в тепле, она продолжит медленно расти, поэтому иногда стоит подкормить ее слабым раствором удобрения, чтобы укоренение прошло быстрее.
Важные условия зимовки петунии
Чтобы растение благополучно пережило холодный сезон, соблюдайте несколько простых правил:
- Свет: не менее 8-10 часов рассеянного освещения ежедневно.
- Полив: раз в 10-14 дней, только после подсыхания верхнего слоя почвы.
- Температура: оптимально +10...+12 °С без резких перепадов.
- Почва: легкая, плодородная, с дренажем, чтобы не застаивалась влага.
- Подкормка: в теплых условиях раз в месяц слабым раствором удобрения.
Мы уже писали о том, какие цветы нельзя обрезать осенью.
Ранее объясняли то, как восстановить орхидею с сухими корнями.
Подробнее рассказывали о том, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.
Читайте Новини.LIVE!