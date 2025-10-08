Как сохранить петунию зимой - простые способы, чтобы цветок снова зацвел весной

Женщина ухаживает за петуниями. Фото: Pinterest

Петуния может радовать яркими цветами не только летом. Если осенью правильно подготовить растение, оно спокойно переживет холодный сезон и весной снова зацветет. Главное — соблюсти несколько простых правил.

Новини.LIVE делится советами садоводов, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

Пересадите петунию

Осенью осторожно выкопайте цветок, обрежьте зеленую массу, оставив побеги до 10 см. Пересадите в горшок со свежим плодородным грунтом. В течение двух недель держите в теплом месте, пока растение укоренится. Затем перенесите на утепленный балкон или лоджию с температурой около +10 °С. Главное — не допустить пересыхания земли.

Черенкование

Нарежьте черенки длиной примерно 10 см и посадите их в легкий, рыхлый субстрат или влажный песок. Держите черенки в тех же условиях, что и основное растение — с температурой около +10...+12 °С и рассеянным светом. Если петуния будет зимовать в тепле, она продолжит медленно расти, поэтому иногда стоит подкормить ее слабым раствором удобрения, чтобы укоренение прошло быстрее.

Важные условия зимовки петунии

Чтобы растение благополучно пережило холодный сезон, соблюдайте несколько простых правил:

Свет: не менее 8-10 часов рассеянного освещения ежедневно.

Полив: раз в 10-14 дней, только после подсыхания верхнего слоя почвы.

Температура: оптимально +10...+12 °С без резких перепадов.

Почва: легкая, плодородная, с дренажем, чтобы не застаивалась влага.

Подкормка: в теплых условиях раз в месяц слабым раствором удобрения.

