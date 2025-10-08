Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не спешите выбрасывать петунию — вот что сделать осенью

Не спешите выбрасывать петунию — вот что сделать осенью

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 01:12
Как сохранить петунию зимой - простые способы, чтобы цветок снова зацвел весной
Женщина ухаживает за петуниями. Фото: Pinterest

Петуния может радовать яркими цветами не только летом. Если осенью правильно подготовить растение, оно спокойно переживет холодный сезон и весной снова зацветет. Главное — соблюсти несколько простых правил.

Новини.LIVE делится советами садоводов, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

Реклама
Читайте также:

Пересадите петунию

Осенью осторожно выкопайте цветок, обрежьте зеленую массу, оставив побеги до 10 см. Пересадите в горшок со свежим плодородным грунтом. В течение двух недель держите в теплом месте, пока растение укоренится. Затем перенесите на утепленный балкон или лоджию с температурой около +10 °С. Главное — не допустить пересыхания земли.

Черенкование

Нарежьте черенки длиной примерно 10 см и посадите их в легкий, рыхлый субстрат или влажный песок. Держите черенки в тех же условиях, что и основное растение — с температурой около +10...+12 °С и рассеянным светом. Если петуния будет зимовать в тепле, она продолжит медленно расти, поэтому иногда стоит подкормить ее слабым раствором удобрения, чтобы укоренение прошло быстрее.

Важные условия зимовки петунии

Чтобы растение благополучно пережило холодный сезон, соблюдайте несколько простых правил:

  • Свет: не менее 8-10 часов рассеянного освещения ежедневно.
  • Полив: раз в 10-14 дней, только после подсыхания верхнего слоя почвы.
  • Температура: оптимально +10...+12 °С без резких перепадов.
  • Почва: легкая, плодородная, с дренажем, чтобы не застаивалась влага.
  • Подкормка: в теплых условиях раз в месяц слабым раствором удобрения.

Мы уже писали о том, какие цветы нельзя обрезать осенью.

Ранее объясняли то, как восстановить орхидею с сухими корнями.

Подробнее рассказывали о том, как вырастить крепкую толстянку и дождаться ее редкого цветения.

растения цветы советы сад петуния
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации