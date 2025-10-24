Відео
Побілка більше не потрібна — новий спосіб захисту дерев восени

Побілка більше не потрібна — новий спосіб захисту дерев восени

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 23:37
Оновлено: 23:31
Чим замінити побілку дерев восени - найкращий спосіб захисту кори від морозу та шкідників
Людина білить дерево. Фото: Pinterest

Сучасні садівники дедалі частіше відмовляються від традиційної побілки дерев. Вона не лише не допомагає, а й може нашкодити — спричинити опіки кори, порушити дихання й послабити дерево.

Новини.LIVE розповідає, чим замінити побілку восени та як створити для плодових дерев надійний захист від морозів і шкідників.

Чому побілка шкодить деревам

Раніше вважалося, що побілка рятує стовбур від морозобоїн і сонячних опіків, але сучасні агрономи називають її помилковою практикою.

  • Хімічні складники викликають опіки кори.
  • Побілка перекриває газообмін, через що кора втрачає захист і тріскається.
  • На поверхні накопичується волога, що створює ідеальне середовище для грибків.

Альтернатива побілці — звичайна фольга

Найпростіший і найефективніший спосіб — обгорнути стовбур дерева фольгою.
Вона:

  • Відбиває сонячне проміння, запобігаючи перегріву кори;
  • Захищає від птахів і гризунів, які не підходять через блискучу поверхню;
  • Блокує доступ шкідників, що не можуть піднятися по слизькому матеріалу.

Головне — залишити простір для циркуляції повітря, щоб під фольгою не накопичувалася волога. Закріплюйте її м’яко, не стискаючи стовбур.

Додаткові поради для осіннього захисту

  • Перед обмотуванням очистіть кору від моху й лишайників.
  • Під основу дерева насипте шар мульчі — це допоможе зберегти вологу та тепло.
  • Навесні фольгу варто зняти, щоб не перегрівати стовбур.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
