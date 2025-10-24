Чим замінити побілку дерев восени - найкращий спосіб захисту кори від морозу та шкідників

Людина білить дерево. Фото: Pinterest

Сучасні садівники дедалі частіше відмовляються від традиційної побілки дерев. Вона не лише не допомагає, а й може нашкодити — спричинити опіки кори, порушити дихання й послабити дерево.

Новини.LIVE розповідає, чим замінити побілку восени та як створити для плодових дерев надійний захист від морозів і шкідників.

Чому побілка шкодить деревам

Раніше вважалося, що побілка рятує стовбур від морозобоїн і сонячних опіків, але сучасні агрономи називають її помилковою практикою.

Хімічні складники викликають опіки кори.

Побілка перекриває газообмін, через що кора втрачає захист і тріскається.

На поверхні накопичується волога, що створює ідеальне середовище для грибків.

Альтернатива побілці — звичайна фольга

Найпростіший і найефективніший спосіб — обгорнути стовбур дерева фольгою.

Вона:

Відбиває сонячне проміння, запобігаючи перегріву кори;

Захищає від птахів і гризунів, які не підходять через блискучу поверхню;

Блокує доступ шкідників, що не можуть піднятися по слизькому матеріалу.

Головне — залишити простір для циркуляції повітря, щоб під фольгою не накопичувалася волога. Закріплюйте її м’яко, не стискаючи стовбур.

Додаткові поради для осіннього захисту

Перед обмотуванням очистіть кору від моху й лишайників.

Під основу дерева насипте шар мульчі — це допоможе зберегти вологу та тепло.

Навесні фольгу варто зняти, щоб не перегрівати стовбур.

