Побелка больше не нужна — новый способ защиты деревьев осенью

Дата публикации 24 октября 2025 23:37
обновлено: 23:31
Чем заменить побелку деревьев осенью - лучший способ защиты коры от мороза и вредителей
Человек белит дерево. Фото: Pinterest

Современные садоводы все чаще отказываются от традиционной побелки деревьев. Она не только не помогает, но и может навредить — вызвать ожоги коры, нарушить дыхание и ослабить дерево.

Новини.LIVE рассказывает, чем заменить побелку осенью и как создать для плодовых деревьев надежную защиту от морозов и вредителей.

Читайте также:

Почему побелка вредит деревьям

Раньше считалось, что побелка спасает ствол от морозобоин и солнечных ожогов, но современные агрономы называют ее ошибочной практикой.

  • Химические составляющие вызывают ожоги коры.
  • Побелка перекрывает газообмен, из-за чего кора теряет защиту и трескается.
  • На поверхности накапливается влага, что создает идеальную среду для грибков.

Альтернатива побелке — обычная фольга

Самый простой и эффективный способ — обернуть ствол дерева фольгой.
Она:

  • Отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев коры;
  • Защищает от птиц и грызунов, которые не подходят из-за блестящей поверхности;
  • Блокирует доступ вредителей, что не могут подняться по скользкому материалу.

Главное — оставить пространство для циркуляции воздуха, чтобы под фольгой не скапливалась влага. Закрепляйте ее мягко, не сжимая ствол.

Дополнительные советы для осенней защиты

  • Перед обмоткой очистите кору от мха и лишайников.
  • Под основание дерева насыпьте слой мульчи — это поможет сохранить влагу и тепло.
  • Весной фольгу стоит снять, чтобы не перегревать ствол.

деревья советы огород сад побелка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
