Чем заменить побелку деревьев осенью - лучший способ защиты коры от мороза и вредителей

Побелка больше не нужна — новый способ защиты деревьев осенью
Современные садоводы все чаще отказываются от традиционной побелки деревьев. Она не только не помогает, но и может навредить — вызвать ожоги коры, нарушить дыхание и ослабить дерево.
Почему побелка вредит деревьям
Раньше считалось, что побелка спасает ствол от морозобоин и солнечных ожогов, но современные агрономы называют ее ошибочной практикой.
- Химические составляющие вызывают ожоги коры.
- Побелка перекрывает газообмен, из-за чего кора теряет защиту и трескается.
- На поверхности накапливается влага, что создает идеальную среду для грибков.
Альтернатива побелке — обычная фольга
Самый простой и эффективный способ — обернуть ствол дерева фольгой.
Она:
- Отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев коры;
- Защищает от птиц и грызунов, которые не подходят из-за блестящей поверхности;
- Блокирует доступ вредителей, что не могут подняться по скользкому материалу.
Главное — оставить пространство для циркуляции воздуха, чтобы под фольгой не скапливалась влага. Закрепляйте ее мягко, не сжимая ствол.
Дополнительные советы для осенней защиты
- Перед обмоткой очистите кору от мха и лишайников.
- Под основание дерева насыпьте слой мульчи — это поможет сохранить влагу и тепло.
- Весной фольгу стоит снять, чтобы не перегревать ствол.
