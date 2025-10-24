Чем заменить побелку деревьев осенью - лучший способ защиты коры от мороза и вредителей

Человек белит дерево. Фото: Pinterest

Современные садоводы все чаще отказываются от традиционной побелки деревьев. Она не только не помогает, но и может навредить — вызвать ожоги коры, нарушить дыхание и ослабить дерево.

Новини.LIVE рассказывает, чем заменить побелку осенью и как создать для плодовых деревьев надежную защиту от морозов и вредителей.

Почему побелка вредит деревьям

Раньше считалось, что побелка спасает ствол от морозобоин и солнечных ожогов, но современные агрономы называют ее ошибочной практикой.

Химические составляющие вызывают ожоги коры.

Побелка перекрывает газообмен, из-за чего кора теряет защиту и трескается.

На поверхности накапливается влага, что создает идеальную среду для грибков.

Альтернатива побелке — обычная фольга

Самый простой и эффективный способ — обернуть ствол дерева фольгой.

Она:

Отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев коры;

Защищает от птиц и грызунов, которые не подходят из-за блестящей поверхности;

Блокирует доступ вредителей, что не могут подняться по скользкому материалу.

Главное — оставить пространство для циркуляции воздуха, чтобы под фольгой не скапливалась влага. Закрепляйте ее мягко, не сжимая ствол.

Дополнительные советы для осенней защиты

Перед обмоткой очистите кору от мха и лишайников.

Под основание дерева насыпьте слой мульчи — это поможет сохранить влагу и тепло.

Весной фольгу стоит снять, чтобы не перегревать ствол.

