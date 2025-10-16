Видео
Видео

Не копай и не пили — как уничтожить пень без всяких усилий

Не копай и не пили — как уничтожить пень без всяких усилий

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 15:15
обновлено: 15:49
Как избавиться от пенька без выкорчевывания - проверенный способ
Пенек в саду. Фото: Pexels

Выкорчевывать старый пень — тяжелая и утомительная работа, которая требует много времени и сил. Но опытные лесники поделились простым способом, позволяющим избавиться от пенька без техники и копания. После него от дерева не останется и следа.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро убрать пень без техники и вреда для почвы.

Читайте также:

Что нужно для работы

Для метода понадобится калиевая или натриевая селитра, дрель и плотный темный пакет. Селитра постепенно разъедает древесину, делая ее хрупкой. Уже через несколько месяцев пень превращается в легкую труху, которую можно убрать руками или использовать как органическое удобрение. В отличие от механического выкорчевывания, этот способ не повреждает почву и не мешает росту соседних растений.

Как применить метод

  1. Просверлите в пеньке 15-20 отверстий глубиной 10-15 см.
  2. Засыпьте в них селитру, не жалея средства, и немного рассыпьте по поверхности.
  3. Накройте пень темным пакетом или полиэтиленом — это ускорит реакцию.
  4. Оставьте конструкцию до весны или следующего сезона.
  5. Когда снимете пакет, древесина станет мягкой и будет рассыпаться — ее можно сжечь или просто перекопать с почвой.

Совет лесников

Калиевая и натриевая селитра безопасны для земли — даже грядки или кусты на расстоянии полутора метров не пострадают. Лесники советуют применять метод осенью, чтобы к весне остатки пня полностью разрушились. Это самый простой способ очистить территорию без затрат и техники.

деревья советы огород сад дом
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
