Посадка хурмы осенью - правильный уход и подготовка к урожаю

Осенью можно высадить саженцы хурмы, если сделать это за несколько недель до холодов. Важно правильно выбрать место, подготовить почву и позаботиться об уходе.

Посадка и условия для хурмы

Лучше всего высаживать однолетние или двухлетние саженцы. Яму глубиной до 50 см готовят заблаговременно, добавляя дренаж и перегной. Корни расправляют на холмике, присыпают землей так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см под почвой. После посадки обязательно поливают 30 литрами воды и устанавливают опору.

Где сажать хурму

Дерево нуждается в солнечном месте, защищенном от ветра. Лучше всего подходит суглинистая почва с хорошим дренажем. Болотистые и низинные участки для выращивания непригодны. В открытой местности саженцы лучше прикрывать щитами или сажать возле построек.

Нужна ли подкормка

При осенней посадке удобрения в яму не добавляют, иначе молодые побеги не успеют вызреть. Первую подкормку делают весной азотными удобрениями, летом применяют калийно-фосфорные смеси, а осенью после сбора урожая — только калий и фосфор. Это повышает морозостойкость дерева.

Уход и подготовка к зиме

Хурму поливают в засуху и мульчируют почву под кроной. Ежегодно формируют крону обрезкой, ведь плоды появляются на молодых ветвях. В регионах с суровыми зимами молодые деревья укрывают агроволокном или ветвями, чтобы защитить от мороза.

