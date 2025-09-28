Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Вирощування хурми восени — посадка і правильний догляд

Вирощування хурми восени — посадка і правильний догляд

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 07:42
Посадка хурми восени - правильний догляд і підготовка до врожаю
Зібраний врожай хурми. Фото: Freepik

Восени можна висадити саджанці хурми, якщо зробити це за кілька тижнів до холодів. Важливо правильно обрати місце, підготувати ґрунт і подбати про догляд.

Новини.LIVE ділиться порадами, як посадити хурму восени та чим підживлювати дерево для рясного врожаю.

Реклама
Читайте також:

Посадка та умови для хурми

Найкраще висаджувати однорічні чи дворічні саджанці. Яму глибиною до 50 см готують завчасно, додаючи дренаж і перегній. Корені розправляють на горбику, присипають землею так, щоб коренева шийка була на 5-7 см під ґрунтом. Після посадки обов’язково поливають 30 літрами води та встановлюють опору.

Де садити хурму

Дерево потребує сонячного місця, захищеного від вітру. Найкраще підходить суглинковий ґрунт із гарним дренажем. Болотисті та низинні ділянки для вирощування непридатні. У відкритій місцевості саджанці краще прикривати щитами або садити біля будівель.

Чи потрібне підживлення

При осінній посадці добрива в яму не додають, інакше молоді пагони не встигнуть визріти. Перше підживлення роблять навесні азотними добривами, влітку застосовують калійно-фосфорні суміші, а восени після збору врожаю — лише калій і фосфор. Це підвищує морозостійкість дерева.

Догляд і підготовка до зими

Хурму поливають у посуху та мульчують ґрунт під кроною. Щороку формують крону обрізкою, адже плоди з’являються на молодих гілках. У регіонах із суворими зимами молоді дерева вкривають агроволокном чи гілками, щоб захистити від морозу.

Ми вже писали про те, чому не можна садити ялинку біля будинку.

Раніше пояснювали те, як зберегти груші соковитими й цілими до наступного літа.

Детальніше розповідали про те, як обрізати персик восени.

врожай дерева поради сад хурма
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації