Посадка хурми восени - правильний догляд і підготовка до врожаю

Восени можна висадити саджанці хурми, якщо зробити це за кілька тижнів до холодів. Важливо правильно обрати місце, підготувати ґрунт і подбати про догляд.

Новини.LIVE ділиться порадами, як посадити хурму восени та чим підживлювати дерево для рясного врожаю.

Посадка та умови для хурми

Найкраще висаджувати однорічні чи дворічні саджанці. Яму глибиною до 50 см готують завчасно, додаючи дренаж і перегній. Корені розправляють на горбику, присипають землею так, щоб коренева шийка була на 5-7 см під ґрунтом. Після посадки обов’язково поливають 30 літрами води та встановлюють опору.

Де садити хурму

Дерево потребує сонячного місця, захищеного від вітру. Найкраще підходить суглинковий ґрунт із гарним дренажем. Болотисті та низинні ділянки для вирощування непридатні. У відкритій місцевості саджанці краще прикривати щитами або садити біля будівель.

Чи потрібне підживлення

При осінній посадці добрива в яму не додають, інакше молоді пагони не встигнуть визріти. Перше підживлення роблять навесні азотними добривами, влітку застосовують калійно-фосфорні суміші, а восени після збору врожаю — лише калій і фосфор. Це підвищує морозостійкість дерева.

Догляд і підготовка до зими

Хурму поливають у посуху та мульчують ґрунт під кроною. Щороку формують крону обрізкою, адже плоди з’являються на молодих гілках. У регіонах із суворими зимами молоді дерева вкривають агроволокном чи гілками, щоб захистити від морозу.

