Чем подкормить абрикос осенью — удобрение, которое укрепит дерево и подарит урожай

Чем подкормить абрикос осенью — дерево уродит вдвое больше
Осень — это не финал садового сезона, а начало подготовки к новому урожаю. Именно сейчас, когда абрикосы отдыхают после плодоношения, они нуждаются в вашей заботе больше, чем когда-либо. Стоит подкормить фруктовые деревья питательными веществами, чтобы они восстановились, подготовились к зиме и порадовали большими сладкими плодами в следующем году.
Новини.LIVE рассказывает, когда и каким удобрением подкормить абрикосы осенью.
Почему важно подкармливать абрикосы осенью
После сбора урожая абрикос истощен — дерево отдало все силы плодам и нуждается в восстановлении. В этот период оно переходит в фазу покоя, однако активно готовит корневую систему к зимовке. Осенняя подкормка помогает:
- накопить питательные вещества в почве;
- укрепить корни;
- повысить морозостойкость;
- заложить потенциал будущего урожая.
Поэтому опытные садоводы советуют не ограничиваться только обрезкой сухих веток и профилактикой от грибковых заболеваний — без подкормки дерево не сможет восстановить силы.
Когда проводить осеннюю подкормку абрикосов
Подкормку нужно внести до наступления первых устойчивых морозов, пока почва еще теплая и корни могут усвоить питательные вещества. Лучшее время — вторая половина октября или начало ноября, в зависимости от погоды.
Помните: осенний уход за абрикосом — это инвестиция в урожай следующего года. Дерево, которое получило все нужные микроэлементы осенью, отблагодарит вас весной буйным цветением и большим количеством плодов.
Каким удобрением подкормить абрикос осенью
Для осеннего ухода за абрикосом самые важные элементы — калий, фосфор и кальций. Калий укрепляет иммунитет дерева и повышает морозостойкость. Фосфор помогает формированию почек и укрепляет корневую систему. А кальций необходим косточковым культурам, ведь именно он влияет на прочность завязи. Если кальция не хватает, весной дерево может просто сбросить большинство плодов.
Таким образом лучшая подкормка для абрикосового дерева — минеральное удобрение.
Рецепт эффективной минеральной подкормки для взрослого абрикоса:
- 100 г суперфосфата;
- 50 г сульфата калия;
- 30 г кальциевой селитры.
Все это растворите в 10 л воды и полейте дерево по кругу приствольного круга. Такое удобрение насытит почву питательными веществами, укрепит корневую систему и поможет дереву легко перенести морозы.
Народные средства — чем заменить минеральные удобрения
Если вы предпочитаете природные методы, воспользуйтесь древесной золой. Растворите 3 стакана золы в 10 л воды и вылейте под корень дерева. Зола — это природный источник более 20 микроэлементов, среди которых есть калий, фосфор и кальций. Такая подкормка не только безопасна, но и эффективно поддерживает плодородие почвы без химии.
Также предлагаем другие интересные новости по садоводству
Какое удобрение использовать для вишен, чтобы деревья перезимовали и щедро плодоносили.
Чем подкормить яблони в ноябре, чтобы подготовить к морозам.
Какое удобрение выбрать осенью для подкормки смородины, чтобы кусты удачно перезимовали.
Каким удобрением подкормить малину осенью, чтобы урожай в новом году был фантастическим.
Когда сажать плодовые деревья в октябре 2025 по лунному календарю.
Читайте Новини.LIVE!