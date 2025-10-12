Видео
Дата публикации 12 октября 2025 09:01
Чем подкормить абрикос осенью — удобрение, которое укрепит дерево и подарит урожай
Подкормка плодового дерева осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осень — это не финал садового сезона, а начало подготовки к новому урожаю. Именно сейчас, когда абрикосы отдыхают после плодоношения, они нуждаются в вашей заботе больше, чем когда-либо. Стоит подкормить фруктовые деревья питательными веществами, чтобы они восстановились, подготовились к зиме и порадовали большими сладкими плодами в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает, когда и каким удобрением подкормить абрикосы осенью.

Читайте также:

Почему важно подкармливать абрикосы осенью

После сбора урожая абрикос истощен — дерево отдало все силы плодам и нуждается в восстановлении. В этот период оно переходит в фазу покоя, однако активно готовит корневую систему к зимовке. Осенняя подкормка помогает:

  • накопить питательные вещества в почве;
  • укрепить корни;
  • повысить морозостойкость;
  • заложить потенциал будущего урожая.

Поэтому опытные садоводы советуют не ограничиваться только обрезкой сухих веток и профилактикой от грибковых заболеваний — без подкормки дерево не сможет восстановить силы.

Когда проводить осеннюю подкормку абрикосов

Подкормку нужно внести до наступления первых устойчивых морозов, пока почва еще теплая и корни могут усвоить питательные вещества. Лучшее время — вторая половина октября или начало ноября, в зависимости от погоды.

Помните: осенний уход за абрикосом — это инвестиция в урожай следующего года. Дерево, которое получило все нужные микроэлементы осенью, отблагодарит вас весной буйным цветением и большим количеством плодов.

 

Яким добривом підживити абрикос восени
Полив плодового дерева. Фото: Pinterest

Каким удобрением подкормить абрикос осенью

Для осеннего ухода за абрикосом самые важные элементы — калий, фосфор и кальций. Калий укрепляет иммунитет дерева и повышает морозостойкость. Фосфор помогает формированию почек и укрепляет корневую систему. А кальций необходим косточковым культурам, ведь именно он влияет на прочность завязи. Если кальция не хватает, весной дерево может просто сбросить большинство плодов.

Таким образом лучшая подкормка для абрикосового дерева — минеральное удобрение.

Рецепт эффективной минеральной подкормки для взрослого абрикоса:

  • 100 г суперфосфата;
  • 50 г сульфата калия;
  • 30 г кальциевой селитры.

Все это растворите в 10 л воды и полейте дерево по кругу приствольного круга. Такое удобрение насытит почву питательными веществами, укрепит корневую систему и поможет дереву легко перенести морозы.

Народные средства — чем заменить минеральные удобрения

Если вы предпочитаете природные методы, воспользуйтесь древесной золой. Растворите 3 стакана золы в 10 л воды и вылейте под корень дерева. Зола — это природный источник более 20 микроэлементов, среди которых есть калий, фосфор и кальций. Такая подкормка не только безопасна, но и эффективно поддерживает плодородие почвы без химии.

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
