Чим підживити абрикос восени — добриво, що зміцнить дерево і подарує врожай

Осінь — це не фінал садового сезону, а початок підготовки до нового врожаю. Саме зараз, коли абрикоси відпочивають після плодоношення, вони потребують вашої турботи більше, ніж будь-коли. Варто підгодувати фруктові дерева поживними речовинами, щоб вони відновилися, підготувалися до зими та порадували великими солодкими плодами наступного року.

Новини.LIVE розповідає, коли та яким добривом підживити абрикоси восени.

Чому важливо підживлювати абрикоси восени

Після збору врожаю абрикос виснажений — дерево віддало всі сили плодам і потребує відновлення. У цей період воно переходить у фазу спокою, проте активно готує кореневу систему до зимівлі. Осіннє підживлення допомагає:

накопичити поживні речовини в ґрунті;

зміцнити коріння;

підвищити морозостійкість;

закласти потенціал майбутнього врожаю.

Тому досвідчені садівники радять не обмежуватись лише обрізанням сухих гілок і профілактикою від грибкових захворювань — без підживлення дерево не зможе відновити сили.

Коли проводити осіннє підживлення абрикосів

Підживлення потрібно внести до настання перших стійких морозів, поки ґрунт ще теплий і коріння може засвоїти поживні речовини. Найкращий час — друга половина жовтня або початок листопада, залежно від погоди.

Пам'ятайте: осінній догляд за абрикосом — це інвестиція у врожай наступного року. Дерево, яке отримало всі потрібні мікроелементи восени, віддячить вам навесні буйним цвітінням і великою кількістю плодів.

Полив плодового дерева. Фото: Pinterest

Яким добривом підживити абрикос восени

Для осіннього догляду абрикоса найважливіші елементи — калій, фосфор і кальцій. Калій зміцнює імунітет дерева і підвищує морозостійкість. Фосфор допомагає формуванню бруньок і зміцнює кореневу систему. А кальцій необхідний кісточковим культурам, адже саме він впливає на міцність зав'язі. Якщо кальцію бракує, навесні дерево може просто скинути більшість плодів.

Таким чином найкраще підживлення для абрикосового дерева — мінеральне добриво.

Рецепт ефективного мінерального підживлення для дорослого абрикоса:

100 г суперфосфату;

50 г сульфату калію;

30 г кальцієвої селітри.

Усе це розчиніть у 10 л води й полийте дерево по колу пристовбурного кола. Таке добриво наситить ґрунт поживними речовинами, зміцнить кореневу систему та допоможе дереву легко перенести морози.

Народні засоби — чим замінити мінеральні добрива

Якщо ви віддаєте перевагу природним методам, скористайтеся деревним попелом. Розчиніть 3 склянки золи в 10 л води і вилийте під корінь дерева.

Попіл — це природне джерело понад 20 мікроелементів, серед яких є калій, фосфор і кальцій. Таке підживлення не лише безпечне, а й ефективно підтримує родючість ґрунту без хімії.

