Чим підживити вишні у жовтні 2025 року — добриво, що зміцнить дерево і подарує врожай

Підживлення плодового дерева восени. Колаж: Новини.LIVE

Кожен досвідчений садівник знає, щоб у наступному сезоні збирати щедрий врожай, восени потрібно забезпечити рослини правильним підживленням. Внести добрива для вишень необхідно встигнути ще у жовтні, щоб плодові дерева успішно перезимували та накопичили сили для плодоношення.

Новини.LIVE ділиться ефективними методами осіннього підживлення вишень від садівників. Ці прості поради допоможуть зміцнити дерево, захистити від морозів та гарантуватимуть багатий врожай.

Чому вишню обов'язково потрібно підживити у жовтні

Осінь — час, коли вишня готується до зимівлі. Коріння активно накопичує поживні речовини, а надземна частина дерева готується до спокою. Якщо цього процесу не підтримати, дерево не зможе ефективно протистояти морозам і хворобам, а врожай наступного року буде мізерним.

Також варто враховувати, що сучасні ґрунти в більшості садів бідні на ключові елементи: калій, фосфор і мікроелементи, які критично важливі для зимостійкості та плодоношення фруктових дерев.

Яке добриво вибрати для вишень у жовтні

Найбільш ефективним та доступним добривом для осіннього підживлення вважають деревний попіл. Його переваги:

Багатий на калій і фосфор — калій підвищує зимостійкість і покращує якість плодів, а фосфор стимулює розвиток кореневої системи. Мікроелементи та лужне середовище — нейтралізує надлишкову кислотність ґрунту, що особливо корисно для вишні. Протигрибкова дія — знижує ризик кореневих гнилей і парші.

Попіл можна використовувати самостійно або в комплексі з органічними добривами, наприклад компостом чи перегноєм. Така суміш забезпечує ґрунт усім необхідним та сприяє гармонійному росту дерева.

Садівник поливає дерево в саду. Фото: shutterstock.com

Як правильно підживлювати вишні

Щоб добриво подіяло максимально ефективно, дотримуйтеся таких простих правил:

розсипати 100-150 г попелу по колу під кожне дерево;

злегка розрихлити землю, щоб попіл не залишався на поверхні відкритим;

змішати попіл з компостом або перегноєм і закласти навколо стовбура — це посилює ефект і живить коріння комплексно.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви допоможете вишням зміцнитися перед зимою та забезпечите багатий урожай у наступному році.

