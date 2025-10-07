Коли обрізати плодові дерева у жовтні 2025 — сприятливі дати за місячним календарем

Обрізка дерев для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — час, коли садівники закладають основу майбутнього сезону: прибирають сад від сухих гілок, листя, гнилих яблук, поливають та підживлюють дерева, мульчують і, звичайно, проводять обрізку. Саме у жовтні обрізка найефективніша та відкриває шлях до рекордного плодоношення навесні та влітку. Але важливо не просто взяти секатор у руки, а зробити це у правильні дні — ті, коли Місяць сприяє оновленню рослин.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем обрізки дерев на жовтень 2025 та корисними порадами садівників, які допоможуть вам отримати здоровий і щедрий сад.

Чому жовтень — ідеальний час для обрізки плодових дерев

Жовтень — це момент, коли природа сповільнюється, а сокорух у деревах зменшується. Це означає, що обрізка в цей період не зашкодить, а навпаки — допоможе деревам підготуватися до холодів.

Після опадання листя чітко видно сухі, пошкоджені чи загущені гілки. Видалення їх зменшує ризик грибкових захворювань, забезпечує краще освітлення крони й стимулює весняний ріст.

Особливо корисно восени обрізати яблуні, груші, айву, адже вони легко відновлюються. А от вишня, черешня, слива — більш чутливі до морозів, тому їх краще лише злегка проріджувати, видаляючи старі чи хворі пагони.

Обрізка плодового дерева восени. Фото: shutterstock.com

Місячний календар обрізки плодових дерев на жовтень 2025

Місяць впливає на сокорух, тому правильна дата може зробити обрізку не лише безпечнішою, а й надзвичайно ефективною. Найкраще обрізати дерева під час спадного Місяця, коли енергія йде вниз — до коренів.

Які дні найсприятливіші для обрізки плодових дерев у жовтні 2025:

10-11 жовтня — Місяць у Близнюках. Підходить для прорідження молодих дерев. Добре обрізати груші, яблуні, айву, формувати крону.

— Місяць у Близнюках. Підходить для прорідження молодих дерев. Добре обрізати груші, яблуні, айву, формувати крону. 13-15 жовтня — Місяць у Раку. Чудовий час для легкого омолодження саду.

— Місяць у Раку. Чудовий час для легкого омолодження саду. 17-19 жовтня — Місяць у Діві. Один із найкращих періодів для обрізки плодових і ягідних культур.

— Місяць у Діві. Один із найкращих періодів для обрізки плодових і ягідних культур. 26-28 жовтня — Місяць у Козерозі. Гарний момент для завершення осінніх робіт у саду.

Несприятливі дні для обрізки дерев у жовтні: 6, 7. 20, 21, 22, 29, 30, 31 число.

Обрізка плодового дерева восени. Фото: shutterstock.com

Як правильно обрізати фруктові дерева — покрокова інструкція

Обрізка — це не просто видалення гілок, а точна операція, що потребує уваги та розуміння структури дерева.

Поради від досвідчених садівників, як обрізати дерева:

1. Підготуйте інструменти

Використовуйте гострий секатор, садову пилку та дезінфікуючий розчин. Затуплений інструмент травмує деревину, відкриваючи шлях інфекціям.

2. Огляньте дерево

Видаліть сухі, хворі або зламані гілки. Звертайте увагу на ті, що ростуть усередину крони чи перехрещуються — вони заважають доступу світла та повітря.

3. Прорідіть і сформуйте крону

Залишайте лише сильні гілки, що ростуть під кутом 45-60°, адже саме вони найпродуктивніші. Не залишайте пеньків — вони не заживуть і стануть "воротами" для інфекцій.

Скоротіть довгі пагони. Це стимулює розвиток бічних гілочок і майбутнє плодоношення. Робіть зріз над брунькою, спрямованою назовні.

Якщо дерево старе, не обрізайте одразу багато гілок — краще розподілити омолодження на два сезони.

Для молодих саджанців головне — формування правильної крони, а не інтенсивна обрізка.

5. Обробіть зрізи

Рани діаметром понад 2 см обов'язково замажте садовим варом або пастою — це "щит" проти інфекцій і морозів.

6. Приберіть усі відходи

Зрізані гілки спаліть або винесіть за межі ділянки — у них часто зимують шкідники.

7. Догляд після обрізки

Після обрізки дерева потребують уваги. Полийте їх у теплий день, щоб допомогти відновити водний баланс. Якщо восени стоїть суха погода, зробіть вологозарядковий полив — він допоможе деревам легше перенести морози. Додайте трохи компосту або перепрілого гною — це підтримає кореневу систему. Не забувайте й про захист: обробіть стовбури мідним купоросом або білою фарбою, щоб запобігти морозобоїнам.

