Когда обрезать плодовые деревья в октябре 2025 — благоприятные даты по лунному календарю

Обрезка деревьев для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Осень — время, когда садоводы закладывают основу будущего сезона: убирают сад от сухих веток, листьев, гнилых яблок, поливают и подкармливают деревья, мульчируют и, конечно, проводят обрезку. Именно в октябре обрезка самая эффективная и открывает путь к рекордному плодоношению весной и летом. Но важно не просто взять секатор в руки, а сделать это в правильные дни — те, когда Луна способствует обновлению растений.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем обрезки деревьев на октябрь 2025 и полезными советами садоводов, которые помогут вам получить здоровый и щедрый сад.

Почему октябрь — идеальное время для обрезки плодовых деревьев

Октябрь — это момент, когда природа замедляется, а сокодвижение в деревьях уменьшается. Это значит, что обрезка в этот период не навредит, а наоборот — поможет деревьям подготовиться к холодам.

После опадения листьев четко видны сухие, поврежденные или загущенные ветви. Удаление их уменьшает риск грибковых заболеваний, обеспечивает лучшее освещение кроны и стимулирует весенний рост.

Особенно полезно осенью обрезать яблони, груши, айву, ведь они легко восстанавливаются. А вот вишня, черешня, слива — более чувствительны к морозам, поэтому их лучше лишь слегка прореживать, удаляя старые или больные побеги.

Обрезка плодового дерева осенью. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь обрезки плодовых деревьев на октябрь 2025

Луна влияет на сокодвижение, поэтому правильная дата может сделать обрезку не только безопасной, но и чрезвычайно эффективной. Лучше всего обрезать деревья во время убывающей Луны, когда энергия идет вниз — к корням.

Какие дни самые благоприятные для обрезки плодовых деревьев в октябре 2025:

10-11 октября — Луна в Близнецах. Подходит для прореживания молодых деревьев. Хорошо обрезать груши, яблони, айву, формировать крону.

— Луна в Близнецах. Подходит для прореживания молодых деревьев. Хорошо обрезать груши, яблони, айву, формировать крону. 13-15 октября — Луна в Раке. Отличное время для легкого омоложения сада.

— Луна в Раке. Отличное время для легкого омоложения сада. 17-19 октября — Луна в Деве. Один из лучших периодов для обрезки плодовых и ягодных культур.

— Луна в Деве. Один из лучших периодов для обрезки плодовых и ягодных культур. 26-28 октября — Луна в Козероге. Хороший момент для завершения осенних работ в саду.

Неблагоприятные дни для обрезки деревьев в октябре: 6, 7. 20, 21, 22, 29, 30, 31 число.

Обрезка плодового дерева осенью. Фото: shutterstock.com

Как правильно обрезать фруктовые деревья — пошаговая инструкция

Обрезка — это не просто удаление веток, а точная операция, требующая внимания и понимания структуры дерева.

Советы от опытных садоводов, как обрезать деревья:

1. Подготовьте инструменты

Используйте острый секатор, садовую пилу и дезинфицирующий раствор. Затупленный инструмент травмирует древесину, открывая путь инфекциям.

2. Осмотрите дерево

Удалите сухие, больные или сломанные ветви. Обращайте внимание на те, что растут внутрь кроны или перекрещиваются — они мешают доступу света и воздуха.

3. Проредите и сформируйте крону

Оставляйте только сильные ветви, растущие под углом 45-60°, ведь именно они самые продуктивные. Не оставляйте пеньков — они не заживут и станут "воротами" для инфекций.

Укоротите длинные побеги. Это стимулирует развитие боковых веточек и будущее плодоношение. Делайте срез над почкой, направленной наружу.

Если дерево старое, не обрезайте сразу много веток — лучше распределить омоложение на два сезона.

Для молодых саженцев главное — формирование правильной кроны, а не интенсивная обрезка.

5. Обработайте срезы

Раны диаметром более 2 см обязательно замажьте садовым варом или пастой — это "щит" против инфекций и морозов.

6. Уберите все отходы

Срезанные ветки сожгите или вынесите за пределы участка — в них часто зимуют вредители.

7. Уход после обрезки

После обрезки деревья нуждаются во внимании. Полейте их в теплый день, чтобы помочь восстановить водный баланс. Если осенью стоит сухая погода, сделайте влагозарядковый полив — он поможет деревьям легче перенести морозы. Добавьте немного компоста или перепревшего навоза — это поддержит корневую систему. Не забывайте и о защите: обработайте стволы медным купоросом или белой краской, чтобы предотвратить морозобоины.

