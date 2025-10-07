Когда обрезать плодовые деревья в октябре 2025 — благоприятные даты по лунному календарю

Обрезайте деревья в эти дни октября — урожай будет рекордным
Осень — время, когда садоводы закладывают основу будущего сезона: убирают сад от сухих веток, листьев, гнилых яблок, поливают и подкармливают деревья, мульчируют и, конечно, проводят обрезку. Именно в октябре обрезка самая эффективная и открывает путь к рекордному плодоношению весной и летом. Но важно не просто взять секатор в руки, а сделать это в правильные дни — те, когда Луна способствует обновлению растений.
Почему октябрь — идеальное время для обрезки плодовых деревьев
Октябрь — это момент, когда природа замедляется, а сокодвижение в деревьях уменьшается. Это значит, что обрезка в этот период не навредит, а наоборот — поможет деревьям подготовиться к холодам.
После опадения листьев четко видны сухие, поврежденные или загущенные ветви. Удаление их уменьшает риск грибковых заболеваний, обеспечивает лучшее освещение кроны и стимулирует весенний рост.
Особенно полезно осенью обрезать яблони, груши, айву, ведь они легко восстанавливаются. А вот вишня, черешня, слива — более чувствительны к морозам, поэтому их лучше лишь слегка прореживать, удаляя старые или больные побеги.
Лунный календарь обрезки плодовых деревьев на октябрь 2025
Луна влияет на сокодвижение, поэтому правильная дата может сделать обрезку не только безопасной, но и чрезвычайно эффективной. Лучше всего обрезать деревья во время убывающей Луны, когда энергия идет вниз — к корням.
Какие дни самые благоприятные для обрезки плодовых деревьев в октябре 2025:
- 10-11 октября — Луна в Близнецах. Подходит для прореживания молодых деревьев. Хорошо обрезать груши, яблони, айву, формировать крону.
- 13-15 октября — Луна в Раке. Отличное время для легкого омоложения сада.
- 17-19 октября — Луна в Деве. Один из лучших периодов для обрезки плодовых и ягодных культур.
- 26-28 октября — Луна в Козероге. Хороший момент для завершения осенних работ в саду.
Неблагоприятные дни для обрезки деревьев в октябре: 6, 7. 20, 21, 22, 29, 30, 31 число.
Как правильно обрезать фруктовые деревья — пошаговая инструкция
Обрезка — это не просто удаление веток, а точная операция, требующая внимания и понимания структуры дерева.
Советы от опытных садоводов, как обрезать деревья:
1. Подготовьте инструменты
Используйте острый секатор, садовую пилу и дезинфицирующий раствор. Затупленный инструмент травмирует древесину, открывая путь инфекциям.
2. Осмотрите дерево
Удалите сухие, больные или сломанные ветви. Обращайте внимание на те, что растут внутрь кроны или перекрещиваются — они мешают доступу света и воздуха.
3. Проредите и сформируйте крону
Оставляйте только сильные ветви, растущие под углом 45-60°, ведь именно они самые продуктивные. Не оставляйте пеньков — они не заживут и станут "воротами" для инфекций.
Укоротите длинные побеги. Это стимулирует развитие боковых веточек и будущее плодоношение. Делайте срез над почкой, направленной наружу.
Если дерево старое, не обрезайте сразу много веток — лучше распределить омоложение на два сезона.
Для молодых саженцев главное — формирование правильной кроны, а не интенсивная обрезка.
5. Обработайте срезы
Раны диаметром более 2 см обязательно замажьте садовым варом или пастой — это "щит" против инфекций и морозов.
6. Уберите все отходы
Срезанные ветки сожгите или вынесите за пределы участка — в них часто зимуют вредители.
7. Уход после обрезки
После обрезки деревья нуждаются во внимании. Полейте их в теплый день, чтобы помочь восстановить водный баланс. Если осенью стоит сухая погода, сделайте влагозарядковый полив — он поможет деревьям легче перенести морозы. Добавьте немного компоста или перепревшего навоза — это поддержит корневую систему. Не забывайте и о защите: обработайте стволы медным купоросом или белой краской, чтобы предотвратить морозобоины.
