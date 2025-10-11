Чем подкормить вишни в октябре 2025 года — удобрение, которое укрепит дерево и подарит урожай

Подкормка плодового дерева осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый опытный садовод знает, чтобы в следующем сезоне собирать щедрый урожай, осенью нужно обеспечить растения правильной подкормкой. Внести удобрения для вишен необходимо успеть еще в октябре, чтобы плодовые деревья успешно перезимовали и накопили силы для плодоношения.

Новини.LIVE делится эффективными методами осенней подкормки вишен от садоводов. Эти простые советы помогут укрепить дерево, защитить от морозов и гарантировать богатый урожай.

Почему вишню обязательно нужно подкормить в октябре

Осень — время, когда вишня готовится к зимовке. Корни активно накапливают питательные вещества, а надземная часть дерева готовится к покою. Если этот процесс не поддержать, дерево не сможет эффективно противостоять морозам и болезням, а урожай следующего года будет скудным.

Также стоит учитывать, что современные почвы в большинстве садов бедны на ключевые элементы: калий, фосфор и микроэлементы, которые критически важны для зимостойкости и плодоношения фруктовых деревьев.

Какое удобрение выбрать для вишен в октябре

Наиболее эффективным и доступным удобрением для осенней подкормки считают древесную золу. Ее преимущества:

Богат калием и фосфором — калий повышает зимостойкость и улучшает качество плодов, а фосфор стимулирует развитие корневой системы. Микроэлементы и щелочная среда — нейтрализует избыточную кислотность почвы, что особенно полезно для вишни. Противогрибковое действие — снижает риск корневых гнилей и парши.

Золу можно использовать самостоятельно или в комплексе с органическими удобрениями, например компостом или перегноем. Такая смесь обеспечивает почву всем необходимым и способствует гармоничному росту дерева.

Садовник поливает дерево в саду. Фото: shutterstock.com

Как правильно подкармливать вишни

Чтобы удобрение подействовало максимально эффективно, придерживайтесь таких простых правил:

рассыпать 100-150 г золы по кругу под каждое дерево;

слегка разрыхлить землю, чтобы зола не оставалась на поверхности открытой;

смешать золу с компостом или перегноем и заложить вокруг ствола — это усиливает эффект и питает корни комплексно.

Следуя этим простым рекомендациям, вы поможете вишням укрепиться перед зимой и обеспечите богатый урожай в следующем году.

