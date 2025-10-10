Как ухаживать за персиком осенью - подготовка к зиме, обрезка и защита от морозов

Осенний уход за персиком — как подготовить дерево к морозам
Персик — теплолюбивая культура, которая требует особого внимания осенью. Именно от осеннего ухода зависит, переживет ли дерево морозы и насколько обильным будет урожай весной.
Новини.LIVE рассказывает, какие работы нужно провести с персиком осенью, чтобы он успешно перезимовал и не потерял силы.
Основные работы осенью
После сбора урожая дерево нуждается в восстановлении. Осенний уход включает:
- обрезку сухих и поврежденных веток;
- внесение удобрений с фосфором и калием для укрепления корней;
- глубокий полив, который поможет дереву накопить влагу перед морозами;
- опрыскивание от вредителей и грибковых болезней.
Как подготовить персик к морозам
Приствольный круг мульчируют опилками или перегноем слоем 10-15 см. Молодые саженцы стоит обернуть агроволокном или мешковиной. Это защищает кору от трещин и промерзания. В холодных регионах крону можно пригнуть к земле и накрыть спанбондом.
Когда проводить работы
Все процедуры лучше выполнять в конце сентября или в начале октября, когда листья уже опали, но почва еще не промерзла. Именно в этот период дерево накапливает силы для зимовки. Если осень затяжная, укрытие делают только после первых легких заморозков, чтобы персик не выпрел.
Мы уже рассказывали о том, как ухаживать за лилиями осенью для хорошего цветения в следующем году.
Также ранее объясняли то, как эффективно избавиться от слизней и улиток на огороде без вреда для растений.
Подробнее мы рассказывали о том, как посадить озимый чеснок ровно, быстро и без лишних усилий.
Читайте Новини.LIVE!