Главная Дом и огород Осенний уход за персиком — как подготовить дерево к морозам

Осенний уход за персиком — как подготовить дерево к морозам

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 14:36
Как ухаживать за персиком осенью - подготовка к зиме, обрезка и защита от морозов
Человек собирает урожай персиков в саду. Фото: Decorexpro

Персик — теплолюбивая культура, которая требует особого внимания осенью. Именно от осеннего ухода зависит, переживет ли дерево морозы и насколько обильным будет урожай весной.

Новини.LIVE рассказывает, какие работы нужно провести с персиком осенью, чтобы он успешно перезимовал и не потерял силы.

Основные работы осенью

После сбора урожая дерево нуждается в восстановлении. Осенний уход включает:

  • обрезку сухих и поврежденных веток;
  • внесение удобрений с фосфором и калием для укрепления корней;
  • глубокий полив, который поможет дереву накопить влагу перед морозами;
  • опрыскивание от вредителей и грибковых болезней.

Как подготовить персик к морозам

Приствольный круг мульчируют опилками или перегноем слоем 10-15 см. Молодые саженцы стоит обернуть агроволокном или мешковиной. Это защищает кору от трещин и промерзания. В холодных регионах крону можно пригнуть к земле и накрыть спанбондом.

Когда проводить работы

Все процедуры лучше выполнять в конце сентября или в начале октября, когда листья уже опали, но почва еще не промерзла. Именно в этот период дерево накапливает силы для зимовки. Если осень затяжная, укрытие делают только после первых легких заморозков, чтобы персик не выпрел.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
