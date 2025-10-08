Как избавиться от слизней и улиток на огороде - простой и эффективный способ за день

Большая улитка на растении. Фото: Pinterest

Слизни и улитки быстро уничтожают зелень, рассаду и даже овощи в теплице. Особенно трудно с ними бороться, когда участок большой. Но есть способ, который поможет остановить нашествие вредителей.

Новини.LIVE делится советами, как эффективно избавиться от слизней и улиток на огороде без вреда для растений.

Почему появляются слизни

Эти вредители любят влажные, затененные места, где мало движения и сорняки не убираются. Если огород зарастает, улитки быстро размножаются. Поэтому важно регулярно пропалывать, рыхлить почву и убирать мусор.

Как уменьшить количество вредителей

На небольших грядках помогают соль, горчица или известь по периметру — они создают барьер. Можно ставить бутылки с пивом — естественная ловушка для слизней. А еще действенно выпустить на огород кур или уток, которые поедают моллюсков.

Действенный способ для больших участков

Если слизни заполонили большую территорию, стоит воспользоваться синими микрогранулами от слизней. Их рассыпают по участку — они действуют, как соль, высушивая тела вредителей. Средство эффективно несколько недель и безопасно при условии правильной дозировки.

Полезные советы огородникам

Поддерживайте сухость: не оставляйте лужи после полива, особенно в вечернее время.

Убирайте укрытия: убирайте кучи листьев, досок и камней.

Регулярно рыхлите почву: это разрушает их ходы и места для кладки яиц.

Высаживайте отпугивающие растения: шалфей, чеснок, лаванда и петрушка имеют запах, который не нравится слизням.

